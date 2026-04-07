أحمد شوبير عن مواجهة الأهلي وسيراميكا: غيابات الفريق قد تكون سلاحًا ذو حدين

علق الإعلامي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحمد شوبير، على غيابات فريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهتهم الليلة ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة المنافسة على لقب الدوري.



وقال شوبير خلال حلقة برنامجه "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم": "سيراميكا مازال ضمن دائرة المنافسة على اللقب، خصوصًا أن الفارق مع المتصدر قبل انطلاق الجولة كان 5 نقاط، وارتفع إلى 8 نقاط بعد فوز الزمالك".



وأضاف: "الفريق شهد بعض التراجع في المواجهات الأخيرة، لكنه نال احترام الجميع بفضل الأداء المتميز هذا الموسم".

وتابع شوبير: "غيابات سيراميكا أغلبها بسبب الإصابات، وقد تكون سلاحًا ذو حدين، لأن الفريق يمتلك عناصر مميزة تمثل القوام الأساسي، خاصة في خط الهجوم، أبرزهم بلحاج، صديق إيجولا، موكا، صادق وفخري لاكاي، مما يجعل المباراة نديّة وقوية في صراع المنافسة على المشاركة الإفريقية".