شيء لا يصدقه عقل.. شوبير يكشف عن رحيل لاعب جديد عن الأهلي رسميا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رحيل لاعب جديد عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب شوبير: ''عاوز أبارك لبلال عطية بعد احترافه وانتقاله رسميًا خلاص إلى نادي راسينج سانتاندير الإسباني، ومن قبله حمزة عبدالكريم، كدا اتنين من مهاجمي النادي الأهلي في الدوري الإسباني، في الوقت الذي يعاني فيه الأهلي من أزمة الهجوم، شيء لا يصدقه عقل، حاجة عجيبة جدا بصراحة إن الاتنين كانوا موجودين ومبيتمش الاستعانة بيهم، ونرجع نقول الناشئين ليه مش موجودين، ومحدش من الأندية بيلجأ للناشئين غير لما بيتزنق''

غياب حمزة عبدالكريم عن برشلونة

كشف تقرير صحفي عن سبب غياب حمزة عبد الكريم ، عن المشاركة في المباريات مع نادي برشلونة للشباب خلال الفترة الماضية، رغم بدايته القوية.

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية: حمزة عبد الكريم تعرض لإصابة تبعده عن المشاركة مع شباب برشلونة، ويعود خلال أسبوعين.

ويُعد عبد الكريم من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية النادي الكتالوني خلال الموسم الجاري، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي، عقب مفاوضات استمرت لفترة طويلة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة القادمة من أجل التعافي بشكل كامل، على أمل العودة سريعًا للمشاركة واستكمال مشواره مع الفريق.