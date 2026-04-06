شوبير : الزمالك بص لنفسه وبص لشغله وفي النهاية حقق نجاحات

تحدث الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق، عن بعض نجاحات فرق نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات راديو أون سبورت:"

ياسين شوقي بعتلي رساله بيقول 'ركلة جزاء غير محتسبة للمصري'.



واضاف :"اللي هي أنهي؟ ما شفتهاش

و'هدف منسي من غلطة ولمسة يد عليه'

لا ما شفتش لمسة يد برضه".

واكمل :"- 'محمد معروف جاي يخلص الماتش للزمالك وللأسف إدارة الأهلي مش بتعترض بالقوة على اللي بيحصل ده'.

وتابع :"أولاً المباراة مفيهاش أي خطأ تحكيمي، ده نمرة واحد.

• نمرة اتنين الزمالك كسبان أربعة يعني نتيجة كبيرة جداً":

و اكيد :"نمرة تلاتة لا شفت احتجاج ولا اعتراض من لعيبة النادي المصري".

و استكمل :"بص يا ياسين بص على نفسك، ركز في نفسك، ركز في خطواتك، ركز في تحركاتك، لكن الأهلي يعترض على إيه؟ يعني مفيش أصلاً حاجة يعترض عليها النادي الأهلي في المباراة دي، بالأمانة الشديدة".

واكمل :"• ما هو يا جماعة بلاش كلمة.. بلاش الشماعات دي، أصل ده أصل معروف عمل، أصل مش عارف مين.. وتلاقي بقى الأهلي مع سيراميكا برضه يطلع حد يقول لك إحنا شغالين في القصة دي ليه؟".

وختم :"الزمالك بص لنفسه وبص لشغله وفي النهاية حقق نجاحات، الأهلي لو عمل نفس الكلام هينجح، وبيراميدز لو عمل كده هينجح، وسيراميكا لو ركز في نفسه هينجح برضه".