أحمد شوبير : بالأرقام الزمالك أقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق ، عن الفريق الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري موسم 2025 / 2026.



وقال شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" الذي يقدمه على إذاعة "أون سبورت إف إم": "الزمالك يتصدر بطولة الدوري العام، وخاض مباراة من المواجهات الـ6 الحاسمة والتي تحدد البطل، ويتبقى له 5 مواجهات".

وأوضح: "أن الزمالك يتبقى له 5 مباريات فقط لحسم لقب الدوري، منها مباراتين هما الأصعب أمام بيراميدز والأهلي، وحال تحقيق الفوز في المباراتين يتوج رسميا باللقب".

وأضاف: "الزمالك لم يحسم لقب الدوري حتى الآن لكنه الأقرب بالأرقام، والمباريات المقبلة قد تشهد مفاجآت في النتائج ويتغير ترتيب الدوري".

يحل مساء يوم الجمعة القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نصف نهاشي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي البطولة القارية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.



