راحة سلبية للاعبي الزمالك غدا بعد الفوز على المصري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الاثنين عقب الانتهاء من مباراة المصري في الدوري..

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ليرفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة لينفرد بصدارة المسابقة.