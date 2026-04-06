شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز

علق الإعلامي أحمد شوبير ، على أزمة المهاجم التي ضربت النادي الأهلي في الفترة الأخيرة وسط خروج أثنين من لاعبيه الشباب للاحتراف الأوروبي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية : حمزة عبدالكريم خرج للاحتراف في برشلونة الإسباني وبلال عطية يقترب من الانضمام رسميا لنادي راسينج الإسباني بعد موافقة النادي الأهلي .

واوضح: اثنين من مهاجمي الأهلي خرجوا للاحتراف في أوروبا ومع ذلك يشكوا الأهلي من قصة المهاجم وهذا يدل على عدم وجود تفكير في الناشئين.

غياب حمزة عبدالكريم عن برشلونة

كشف تقرير صحفي عن سبب غياب حمزة عبد الكريم ، عن المشاركة في المباريات مع نادي برشلونة للشباب خلال الفترة الماضية، رغم بدايته القوية.

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية: حمزة عبد الكريم تعرض لإصابة تبعده عن المشاركة مع شباب برشلونة، ويعود خلال أسبوعين.

ويُعد عبد الكريم من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية النادي الكتالوني خلال الموسم الجاري، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي، عقب مفاوضات استمرت لفترة طويلة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة القادمة من أجل التعافي بشكل كامل، على أمل العودة سريعًا للمشاركة واستكمال مشواره مع الفريق.