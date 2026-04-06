إصابة مفاجئة تبعد حمزة عبدالكريم عن برشلونة.. وغموض بشأن مدة غيابه

كشف تقرير صحفي عن سبب غياب حمزة عبد الكريم عن المشاركة في المباريات مع نادي برشلونة للشباب خلال الفترة الماضية، رغم بدايته القوية.

وكتب الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابه علي فيسبوك "وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية: حمزة عبد الكريم تعرض لإصابة تبعده عن المشاركة مع شباب برشلونة، ويعود خلال أسبوعين".

ويُعد عبد الكريم من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية النادي الكتالوني خلال الموسم الجاري، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي، عقب مفاوضات استمرت لفترة طويلة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة القادمة من أجل التعافي بشكل كامل، على أمل العودة سريعًا للمشاركة واستكمال مشواره مع الفريق.