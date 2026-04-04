بعد حمزة عبدالكريم.. نجم جديد من الأهلي إلى الدوري الإسباني

أكد الإعلامي أمير هشام ان النادي الأهلي وافق على العرض المقدم من جانب نادي راسينج سانتاندير الإسباني، للحصول على خدمات بلال عطية لاعب الفريق الشاب.

وشهدت الساعات الماضية انفراجة في أزمة احتراف بلال عطية منتصف ملعب فريق الأهلي ومنتخب الشباب خاصة بعد رفض مسؤولي النادي الأهلي انتقاله لنادي راسينج الإسباني بسبب العرض الذي قدمه النادي الإسباني.

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لملاقاة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 أبريل الجاري، لحساب الجولة الأولى من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري.