كيف يتحرك الأهلي مبكرا لتأمين دفاعاته .. خطة جديدة لمحو موسم التراجع المفاجىء

في ظل موسم اتسم بعدم الاستقرار الدفاعي .. بدأت ملامح خطة النادي الأهلي لإعادة بناء خطه الخلفي تتضح مبكرًا مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية حيث تتجه النية داخل القلعة الحمراء لإبرام صفقة قوية قادرة على إعادة التوازن للفريق في الموسم المقبل.

لم يكن الأداء الدفاعي للأهلي هذا الموسم على قدر التطلعات بعدما استقبل الفريق عددًا لافتًا من الأهداف في مباريات عديدة وهو ما أثار قلق الجهاز الفني والإدارة على حد سواء رغم التحركات التي تمت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان الأهلي قد دعم دفاعه بالتعاقد مع هادي رياض قادمًا من بتروجيت إلى جانب عمرو الجزار من البنك الأهلي في محاولة لسد الثغرات التي ظهرت عقب رحيل مصطفى العش إلى المصري البورسعيدي وكذلك انتقال المغربي أشرف داري إلى نادي كالمار السويدي.

ورغم هذه التدعيمات إلا أن الرؤية داخل النادي تشير إلى ضرورة التعاقد مع مدافع من طراز خاص يمتلك القدرة على قيادة الخط الخلفي وتحمل الضغوط في المباريات الكبرى.

بيكهام خارج الحسابات

ضمن ملامح إعادة الهيكلة استقر مسؤولو الأهلي بشكل كبير على عدم تفعيل بند شراء أحمد رمضان "بيكهام" المعار من سيراميكا كليوباترا مع نهاية الموسم الجاري.

وجاء هذا القرار في ظل رغبة الإدارة في البحث عن مدافع أساسي بمواصفات أعلى يستطيع فرض نفسه في التشكيل منذ اللحظة الأولى بدلًا من الاكتفاء بحلول مؤقتة أو لاعبين على هامش التدوير.

الحلم الأوروبي يعطل صفقة عبد المنعم

يبقى اسم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي السابق ولاعب نيس الفرنسي هو الخيار الأول على طاولة التعاقدات نظرًا لما يمتلكه من خبرات وقدرات فنية إضافة إلى معرفته الكاملة بأجواء النادي.

إلا أن عودة اللاعب تبدو معقدة في الوقت الحالي في ظل تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي رغم الصعوبات التي واجهها مؤخرًا سواء على مستوى الإصابات بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي أو تراجع مشاركاته مع فريقه.

ورغم ذلك لم يغلق عبد المنعم الباب تمامًا حيث منح إدارة الأهلي وعدًا ضمنيًا بإعطاء الأولوية للنادي حال قرر الرحيل بشرط عدم تلقيه عروضًا أوروبية مناسبة.

ربيعة.. خيار الخبرة والقيادة

على جانب آخر يبرز اسم رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي كأحد الخيارات المطروحة بقوة داخل أروقة الأهلي في ظل ما يمتلكه من خبرات كبيرة وشخصية قيادية كونه أحد أبناء النادي الذين تركوا بصمة واضحة بقميص الفريق.

ويعد ربيعة من الحلول الجاهزة التي لا تحتاج إلى وقت طويل للتأقلم لكن إدارة الكرة لم تحسم موقفها النهائي بعد حيث تفضل دراسة كافة الخيارات قبل الدخول في مفاوضات رسمية.

مشروع المستقبل عبر العسقلاني

ضمن الأسماء التي عادت للظهور مجددًا يأتي إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي والذي كان هدفًا سابقًا للأهلي قبل أن تتعثر الصفقة.

وينظر إلى العسقلاني باعتباره مشروعًا دفاعيًا واعدًا يمتلك مقومات التطور وهو ما يجعله خيارًا استراتيجيًا للمستقبل وليس مجرد حل مؤقت.

لكن الصفقة لن تكون سهلة في ظل اهتمام نادي بيراميدز بالحصول على خدمات اللاعب ما ينذر بصراع مرتقب بين الناديين خلال الميركاتو الصيفي.

صيف ساخن في الانتظار

المؤكد أن ملف الدفاع سيكون على رأس أولويات الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية والرغبة في تصحيح مسار الفريق بعد موسم شهد العديد من التحديات.

ومع اقتراب فتح باب الانتقالات تترقب جماهير الأهلي تحركات قوية من إدارة ناديها على أمل رؤية تدعيمات حقيقية تعيد الهيبة الدفاعية للفريق وتضعه مجددًا على منصات التتويج.