بديل إمام عاشور..فرج عامر يرشح لـ الأهلي لاعب شهير في أوروجواي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن الأهلي قادر على ضم لاعبين مميزين بأسعار أقل، مشيرًا إلى اللاعب إنزو أوغستن منصور، مواليد 2000، أرجنتيني الجنسية من أصل فلسطيني، والذي يلعب في نادي جواراني في أوروغواي كمحور وسط.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الأهلي يقدر يجيب احسن وباسعار اقل، انزو اوجستن منصور مواليد ٢٠٠٠ ارجنتيني الجنسية من اصل فلسطيني يلعب في نادي جواراني في اورجواي لاعب وسط محوري يجيد اللعب في مركز الدفندر رقم ٨ بوكس تو بوكس”.

وتابع: “هو اللاعب الوحيد الذي يراة الخبراء بديلا لامام عاشور في حالة رحيلة ،نادية متمسك ب٤ ملايين دولار نقدا، اللاعب قصير نسبيا طولة ١٧٠ سم، يقدم كرة جميلة”.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري