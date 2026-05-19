قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية: ورش تدريبية لمواجهة أشكال حروب الجيلين الرابع والخامس | صور
أي رقم يطلب.. ليفربول يفتح خزائنه لخليفة صلاح | ما القصة؟
حريق يلتهم 3 هناجر في شبرامنت خلف فيلا حسن حمدي.. صور
سيراميكا كليوباترا: نكن كل احترام وتقدير لجماهير الزمالك لكن ما فعله مجلس الإدارة غير احترافي
المتهم ابنه من زوجة أخرى.. كشف حقيقة اختطاف مريض نفسي داخل سيارة في القاهرة
سيراميكا كليوباترا: لن نقيم ممرًا شرفيًا للزمالك حال تتويجه بالدوري المصري
بالمستندات.. سيراميكا كليوباترا يكشف عن الخطابات الرسمية لمنح حصة تذاكر النادي لجماهير الزمالك
أخبار التوك شو| أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وأفضل طريقة للتسوية.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
خطاب رسمي من سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التنازل عن حصة التذاكر للزمالك
الصحة: إعداد الخطة الوطنية للتكيف الصحي مع تغير المناخ
تضمن مغالطات عدة.. حماس تنتقد ما ورد في تقرير مجلس السلام بشأن غزة
سفير الكاميرون لدى مصر: العلاقات بين البلدين قوية وراسخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التضامن تكشف عن تفاصيل دعم 1000 عريس وعروسة في فرحة مصر.. اعرف الأوراق المطلوبة

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
منار عبد العظيم

في مشهد إنساني مميز عكس حالة من البهجة والدعم المجتمعي للشباب، خطفت احتفالية «فرحة مصر» لزفاف 1000 عريس وعروسة الأنظار، بعدما شهدت حضور السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في رسالة دعم قوية للشباب المقبلين على الزواج والأسر المصرية، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.

وكشفت الدكتورة راندا فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج «مودة»، تفاصيل المبادرة وآليات اختيار المستفيدين، مؤكدة أن الاحتفالية كانت مليئة بالسعادة والمشاعر الإنسانية الإيجابية.

احتفالية مبهرة دعمت شباب مصر

وقالت الدكتورة راندا فارس، خلال مداخلة ببرنامج صباح الخير يا مصر، إن احتفالية «فرحة مصر» كانت مبهرة بكل تفاصيلها، وشهدت حالة كبيرة من الفرح والسعادة بين الحضور.

وأضافت أن الجميع شعر بفخر وسعادة تجاه أبناء وبنات مصر المشاركين في الاحتفالية، خاصة مع الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للشباب غير القادرين على استكمال متطلبات الزواج.

منصة إلكترونية لتلقي طلبات الدعم

وأوضحت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبادرة بدأت من خلال إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي منصة رقمية تتيح للشباب والفتيات التقديم للحصول على الدعم الخاص بالزواج.

وأكدت أن التقديم يتطلب مجموعة من المستندات المهمة، تشمل:

  • عقد الزواج.
  • شهادة الفحص الطبي.
  • شهادة اجتياز برنامج «مودة».

وأشارت إلى أن الوزارة تعتمد على نظام مراجعة إلكتروني دقيق، إلى جانب فرق ميدانية تتولى التحقق من الحالات على أرض الواقع لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

مراجعة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأضافت أن جميع الطلبات المقدمة يتم فحصها إلكترونيًا، مع تنفيذ زيارات ميدانية للحالات المتقدمة، للتأكد من صحة البيانات ومدى أحقية المتقدمين للحصول على الدعم.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووصول المساعدات لمن يستحقها بالفعل.

تنظيم المبادرة سنويًا

وأشارت راندا فارس إلى أن احتفالية «فرحة مصر» يتم تنظيمها بشكل سنوي، لافتة إلى أن باب التقديم يُفتح قبل الاحتفالية بعدة أشهر لإتاحة الوقت الكافي للفحص والدراسة واختيار الحالات المستحقة.

وأضافت أنه سيتم الإعلان رسميًا خلال الفترة المقبلة عن مواعيد وشروط التقديم للمشاركة في النسخة الجديدة من المبادرة.

تسليم الأجهزة الكهربائية وتدريب العرائس

وأكدت مديرة برنامج «مودة» أن المبادرة لا تقتصر فقط على تنظيم حفل الزفاف، بل تشمل أيضًا تقديم دعم متكامل للأسر الجديدة، من خلال تسليم الأجهزة الكهربائية بالكامل للفائزين.

وأوضحت أن جميع العرائس يخضعن لتدريب ضمن برنامج «مودة»، الذي يهدف إلى تأهيل الشباب والفتيات للحياة الزوجية، من خلال التدريب على:

  • مهارات إدارة الحياة الأسرية.
  • كيفية تربية الأطفال.
  • بناء أسرة مستقرة ومتوازنة.
  • تعزيز التفاهم والحوار بين الزوجين.

وشددت على أن الهدف الأساسي من البرنامج هو تقليل المشكلات الأسرية ودعم استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

فرحة مصر السيدة انتصار السيسي راندا فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

ترشيحاتنا

ألونسو

ثورة تشابي ألونسو.. نجمان خارج الحسابات وخط أحمر داخل تشيلسي قبل الميركاتو

عبد المنعم مدبولي

كيف سقط “مسرح التليفزيون”؟.. عبد المنعم مدبولي يكشف كواليس الصراع والانهيار من الداخل

لاعبو ريال مدريد

حرب النجوم تشتعل داخل ريال مدريد.. مبابي وفينيسيوس في صراع النفوذ ومورينيو يترقب الانفجار الكبير

بالصور

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أورمان الشرقية تكثف استعداداتها لـ"عيد الأضحى" بنحر 50 عجلًا بمجزر الإبراهيمية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد