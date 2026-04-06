شوبير : لا يوجد أخطاء تحكيمية في مباراة الزمالك والمصري

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي لم تشهد اي خطأ تحكيمي بعد هجوم الجماهير على حكم المباراة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : لم أر أي احتجاج أو اعتراض من لاعبي المصري البورسعيدي على الحكم خلال المباراة ولا توجد أخطاء تحكيمية.

وأضاف : الزمالك فاز بنتيجة أربعة أهداف وهي كبيرة جدا ويجب تركيز كل ناد على مشواره ولا يوجد سبب لإعتراض الأهلي على حكم المباراة.

واكمل : كل فريق يجب النظر لمشواره للنجاح ومواصلة تحقيق البطولات وهو ما فعله الزمالك الفترة الأخيرة وإذا فعله الأهلي سينجح أيضا.

نجح نادي الزمالك في تحقيق فوز مهمة على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني بمجموعة التتويج في بطولة الدوري المصري.