الصدارة والهدافين.. 7 مكاسب للزمالك بعد الفوز علي المصري في الدوري

نجح نادي الزمالك في تحقيق فوز مهمة على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني بمجموعة التتويج في بطولة الدوري المصري.

وحقق الزمالك عدة مكاسب من الفوز بجانب الثلاث نقاط الهامة للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري

مكاسب الزمالك بعد الفوز على المصري

تصدر عدى الدباغ قائمة الهدافين بعد هدفه أمام المصري ووصل الفدائي إلى الهدف رقم 8 في بطولة الدوري بالتساوي مع تريزيجيه نجم الأهلي.

وتألق ناصر منسي وعاد للتسجيل مجدداً بهدفين أمام النادي المصري ويصل للهدف رقم 6 ويفصله هدفين ليتصدر مع عدى الدباغ قائمة الهدافين

وواصل البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك تقديم عروضه الرائعة رفقة الفارس الابيض مسجلا المساهمة رقم 16 مع الزمالك بتسجيله 6 أهداف وصناعة 10 في موسم استثنائي يقدّمه البرازيلي.

وتألق أحمد فتوح بتمريرات حاسمه ويصل للتمريره رقم 4 خلال الموسم الحالي مع الزمالك.

وشهدت المباراة عودة محمد عواد إلي القائمة بعد أزمته مع إدارة الزمالك والتي أبعدته عن المشاركة طوال الفترة الماضية.

وشارك عمرو ناصر ومحمود جهاد في مباراه الأمس ليصبح الثنائي جاهزا للمباريات المقبلة.