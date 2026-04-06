أحمد حسن يكشف سبب استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك لمباراة المصري

كشف الإعلامي أحمد حسن عن سبب استبعاد اللاعب محمد صبحي من قائمة الزمالك لمباراة المصري.

وقال أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ؛"مصدر.. استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك لمباراة المصري كان بقرار فني من جانب معتمد جمال بسبب خطأ اللاعب في مباراة أوتوهو ومسألة عودته للمشاركة لم تحسم بعد".



يحل مساء يوم الجمعة القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي البطولة القارية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال القاهرة متوجهة إلي الجزائر لمواجهة نظيره فريق شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية صباح غد الثلاثاء.

وكان فريق شباب بلوزداد اكتسح فريق ترجي مستغانم في الدوري الجزائري بسباعية نظيفة استعدادا لمواجهة الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.