مدرب شباب بلوزداد: تركيزنا بالكامل على نصف نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك

أكد هشام جوزية المدرب المساعد لنادي شباب بلوزداد الجزائري أن الفريق يضع كامل تركيزه على مواجهة الزمالك المقبلة في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز العريض على ترجي مستغانم بنتيجة 7-0 في الدوري المحلي.

وأشار المدرب إلى أن النتيجة الكبيرة قد تؤثر على نسق اللعب وتدفع اللاعبين إلى التراخي قليلًا، موضحًا أن الفريق لن يعتمد على هذه النتيجة بشكل كامل، وأن الأهم الآن هو طي صفحة اللقاء السابق.

وأضاف: "التركيز سيكون بنسبة 100% على مواجهة نصف النهائي أمام الزمالك، التي لن تكون سهلة على الإطلاق، بل ستكون مباراة قوية وصعبة".

وتابع المدرب المساعد: "سنسعى لتسجيل الأهداف مع الحفاظ على نظافة شباكنا في لقاء الذهاب، مع الاستعداد جيدًا لمواجهة الإياب على أرض المنافس، حيث ستكون أصعب بالتأكيد".

كما أكد أن الفريق سيعتمد على الهجمات المرتدة لمواجهة فريق يمتلك خبرة كبيرة وعناوين قوية على الصعيد الإفريقي، مؤكدًا أن شباب بلوزداد يسعى لكتابة التاريخ وتحقيق حلم الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب الإفريقي.