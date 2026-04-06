رضا عبد العال: ناصر منسي تعرض للظلم في المنتخب..وبيزيرا ميسي الكرة المصرية

رضا عبد العال
رضا عبد العال
علا محمد

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي ، والتي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، أمس الأحد 5 إبريل 2026.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو"، عبر فضائية "TeN": "الزمالك استحق الفوز على المصري، وكان الأفضل على مدار شوطي المباراة، رغم تأخره بهدف في البداية إلا أن لاعبي الأبيض نجحوا في فرض السيطرة وتسجيل أربعة أهداف، وكان البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا بمثابة كلمة السر ومفتاح الفوز للقلعة البيضاء".

وأضاف: "بيزيرا أفضل لاعب في الدوري بلا منافس، وأعتبره (ميسي) الكرة المصرية، ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة لا يمتلكها أي لاعب آخر في أندية الدوري، فهو لاعب تحب أن تشاهد الكرة في قدميه".

وختم: "ناصر منسي يثبت جدارته مع الزمالك من مباراة لأخرى، وبات معشوق الجماهير البيضاء بسبب أهدافه الحاسمة في الفترة الأخيرة، وتعجبت من عدم مشاركة اللاعب في مباراتي المنتخب الوطني أمام السعودية وإسبانيا، فالجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن منح الفرصة لجميع اللاعبين ولم يدفع بناصر منسي، وهو أمر غير مفهوم، خاصةً أن اللاعب يعيش أفضل فتراته الفنية هذا الموسم".

يحل مساء يوم الجمعة القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نصف نهاشي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي البطولة القارية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال القاهرة متوجهة إلي الجزائر لمواجهة نظيره فريق شباب بلوزدادفي ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية صباح غد الثلاثاء.

كان فريق شباب بلوزداد اكتسح فريق ترجي مستغانم في الدوري الجزائري بسباعية نظيفة استعدادا لمواجهة الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك المصري البورسعيدي

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

