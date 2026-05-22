يدرس بها 22 ألف طالب.. أردوغان يأمر بإغلاق جامعة إسطنبول

ألغت تركيا الترخيص التشغيلي لجامعة إسطنبول بيلجي، ما أجبرها فعلياً على الإغلاق، وفقاً لقرار نُشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة، وذلك بعد أن صادرت الدولة الجامعة في تحقيق جنائي العام الماضي.

إغلاق جامعة اسطنبول

تأسست جامعة إسطنبول بيلجي عام 1996، واشترتها شركة "جان هولدينج" عام 2019، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

صادرت الدولة شركات "جان هولدينج" في إطار تحقيق في غسيل الأموال والتهرب الضريبي والجريمة المنظمة العام الماضي، وتم تعيين وصي لإدارة الجامعة عقب مصادرتها.

يبلغ عدد طلاب الجامعة حوالي 22 ألف طالب، ومن المتوقع تسجيل حوالي 3400 طالب في عام 2025.

وتشير وسائل الإعلام التركية إلى أن الطلاب سيواصلون دراستهم في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وهي الجامعة الضامنة لجامعة إسطنبول بيلجي.

ويُشترط قانونًا وجود جامعة ضامنة لجميع الجامعات التأسيسية، ويجب أن تكون جامعة حكومية، وقد وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرار إلغاء ترخيص جامعة إسطنبول بيلجي.