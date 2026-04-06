شوبير يتغنى بـ معتمد جمال: معجب بطريقة تدويره.. عمره ما بيطلع يجرح في لاعب

تغني الإعلامي أحمد شوبير بالمدير الفني لنادي الزمالك معتمد جمال وطريقة تفكيرة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أكس.

و كتب ‏شوبير :الزمالك عنده مدرب عارف مفاتيح اللعب بشكل كويس ومأمن نفسه كويس وبيدي الثقة للاعيبه كلها، أنا معجب بطريقة تدوير معتمد جمال للفرقة وطريقة سيطرته على الفرقة وإعطاءه الفرص للاعبين، عمره ما بيطلع يجرح في لاعب حتى ولو غلطان.

و تابع :معتمد جمال عنده حاله من الهدوء، إحنا كسبنا مدرب جديد للكرة المصرية، والزمالك بيعتمد على أبنائه وأولاده مابيخذلهوش''

وتحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق ، عن الفريق الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري موسم 2025 / 2026.



وقال شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" الذي يقدمه على إذاعة "أون سبورت إف إم": "الزمالك يتصدر بطولة الدوري العام، وخاض مباراة من المواجهات الـ6 الحاسمة والتي تحدد البطل، ويتبقى له 5 مواجهات".

وأوضح: "أن الزمالك يتبقى له 5 مباريات فقط لحسم لقب الدوري، منها مباراتين هما الأصعب أمام بيراميدز والأهلي، وحال تحقيق الفوز في المباراتين يتوج رسميا باللقب".

وأضاف: "الزمالك لم يحسم لقب الدوري حتى الآن لكنه الأقرب بالأرقام، والمباريات المقبلة قد تشهد مفاجآت في النتائج ويتغير ترتيب الدوري".