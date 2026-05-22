السياحة والآثار : 24 لجنة ميدانية للوزارة تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

يواصل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اتصالاته وتواصله الدائم على مدار اليوم، مع مكتب شئون الحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وذلك للمتابعة والاطمئنان على أحوال حجاج السياحة والتأكد من الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، الركن الأعظم من مناسك الحج.

الخدمات المقدمة لحجاج السياحة

ويتابع الوزير بصورة مستمرة مستوى جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والرعاية لهم، حيث تسير حتى الآن كافة الأمور بصورة منتظمة وفي إطار من التنظيم الكامل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية.

وأكد الوزير، في ضوء توجيهاته للبعثة الرسمية للحج السياحي، على ضرورة بذل أقصى الجهود لضمان تصعيد آمن ومنظم لحجاج السياحة المصريين، وتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعاتهم وتليق بمكانة وخصوصية هذه الرحلة المباركة، مشدداً على أن راحة الحجاج وسلامتهم تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

كما أكد على أهمية مواصلة التنسيق الكامل مع البعثة الرسمية للحج برئاسة اللواء أحمد عيدة مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ورئيس بعثة الحج الرسمية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات السعودية المختصة، بما يضمن انسيابية حركة الحجاج وعدم حدوث أية معوقات خلال عملية التصعيد إلى المشاعر المقدسة.

وثمّن السيد الوزير الجهود التي تبذلها بعثة الحج السياحي حتى الآن، موجهاً بأهمية استمرار تعزيز التواجد الميداني المكثف لأعضاء البعثة بمقار إقامة حجاج السياحة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك خلال فترة أداء المناسك بمشعري منى وعرفات، وذلك لمتابعة أحوال الحجاج والتأكد من التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج المُتفق عليها، مع سرعة التعامل الفوري مع أية شكاوى أو طوارئ قد تطرأ، بما يضمن تقديم تجربة حج متميزة وآمنة وحتى عودة الحجاج إلى أرض الوطن بسلامة الله.

كما اطمأن السيد الوزير على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتصعيد الحجاج إلى مشعري منى وعرفات، والتأكد من الانتهاء من معاينة وتجهيز المخيمات استعداداً لاستلامها من قبل شركات السياحة، فضلاً عن التأكد من توافر جميع الخدمات والتجهيزات اللازمة بها.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيكتمل وصول جميع حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أن بالفعل قد وصل أول أمس آخر أفواج الحج السياحي البري، فيما من المقرر وصول آخر رحلات الطيران الخاصة بالحج السياحي يوم ٢٣ مايو الجاري.

وأضافت أن بعثة الحج السياحي تضم 24 لجنة ميدانية تعمل على مدار الساعة لخدمة حجاج السياحة ومتابعة أوضاعهم بمختلف أماكن الإقامة والمشاعر المقدسة، مؤكدة على استمرار التنسيق الكامل مع شركات السياحة والجهات المعنية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج السياحة المصريين.

ويتلقى السيد الوزير تقارير لحظية على مدار الساعة من البعثة الرسمية للحج السياحي بشأن أحوال الحجاج وسير أعمال البعثة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان انتظام كافة الخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم الحج الحالي.
 

عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs
