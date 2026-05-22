الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر تعتزم استضافة المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي 2027

محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع تيري ديل، الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA)، لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون المشترك، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى المقصد المصري خلال الفترة المقبلة.

الوضع السياحي في مصر

يأتي هذا الاجتماع في إطار  الزيارة التي يقوم بها الوزير لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لاستعراض مستجدات الوضع السياحي في مصر، وبحث آليات تنشيط الحركة السياحية الوافدة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على ما يتمتع به المقصد المصري من أمن واستقرار.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الملف الذي تقدمت به مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، لاستضافة المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي الذي سوف يُعقد في 2027، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وإعداد برامج سياحية لأعضاء الاتحاد بما يتيح لهم الفرصة للتعرف على وجهات وتجارب سياحية جديدة في مصر، ولاسيما غير التقليدية التي تعكس تنوع وثراء المقصد السياحي المصري.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون لتطوير أساليب الترويج السياحي لمصر في السوق الأمريكي، وإيجاد آليات فعّالة لسرعة التواصل مع منظمي الرحلات، وتبادل المعلومات والرسائل والرؤى التي تستهدفها الوزارة، بما يسهم في دعم التعاون المستقبلي في المجالات المتعددة ذات الصلة بقطاع السياحة.

حضر الاجتماع السفير تامر المليجي القنصل العام لمصر بنيويورك، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والأستاذة سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد وائل منصور مسئول السوق الأمريكي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمود خليفة سكرتير ثاني بالقنصلية المصرية بنيويورك.
 

العرض الخاص لفيلم 7 Dogs
