بسبب لهو الأطفال.. القبض على متهم بضرب طفل وإصابته بكدمات وسحجات بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفل بالضرب وإحداث إصابته بالشرقية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من أحد جيرانها لقيامه بالتعدى على (نجلها "سن 7") بالضرب محدثاً إصابته بكدمات وسحجات متفرقة لخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل - مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

