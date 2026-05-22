مصطفى بكري: هناك خونة يسعون إلى تشكيك المواطنين في مؤسسات الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك عناصر وصفها بـ"الخائنة" تعمل بشكل ممنهج على تشكيك المواطنين في مؤسسات الدولة؛، بهدف ضرب الثقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية، مشددًا على أن معركة الوعي أصبحت ضرورة لحماية استقرار الوطن.

الشعب المصري عانى من جرائم وأعمال عنف ارتكبتها الإخوان

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الجماعات الإرهابية حاولت التسلل إلى المجتمع واستغلال الظروف لنشر أفكارها، مؤكدًا أن الشعب المصري عانى من جرائم وأعمال عنف ارتكبتها تلك الجماعات خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن مواجهة محاولات "الخلخلة" تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع، لافتًا إلى أن الحفاظ على الوعي الوطني أصبح خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والحملات الموجهة ضد مؤسسات الدولة.

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الانتباه لما يُحاك ضد الوطن، قائلاً إن المصريين شاهدوا ما وصفه بـ"الغُلب والقتل والمرار" نتيجة ممارسات جماعة الإخوان، وهو ما يستدعي اليقظة وعدم تكرار أخطاء الماضي