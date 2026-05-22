قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران.. 9 بنود قد تغيّر خريطة الشرق الأوسط
واشنطن: لن تتم الموافقة على طلبات البطاقة الخضراء إلا للأجانب المقيمين في بلدهم الأصلي
قالها أنا تعبان تعالي سوقي مكاني.. ضبط سائق تابع لتطبيق نقل ذكي استولى على راكبة بالجيزة
النيابة تحقق في وفاة شاب داخل منزله بالوادي الجديد
الأرصاد تزف بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى
متحدث الجيش الإسرائيلي باللغة العربية يصدر تحذيراً جديداً بالإخلاء لمنطقة صور في جنوب لبنان
دعاء النوم في عشر ذي الحجة لتحقيق الأمنيات.. بـ 13 كلمة تعيش أحلامك
جلطات السادسة صباحًا.. جمال شعبان يحذر: الإفراط في اللحوم خطر صامت بعد عيد الأضحى
ترامب: الأزمة القائمة مع إيران «ستنتهي قريبًا»
ييس توروب يضع أول مطالبه قبل العودة إلى الأهلي
بعد ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة العالمية تحذر من زيادة تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية
حذرت من الذبح بالشوارع.. الزراعة: المجازر تعمل مجانا في العيد تيسيرا على المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتتشرب وتتاكل .. عشبة شهيرة تطرد الميكروبات والبكتيريا وتمنع السرطان

البكتيريا والميكروبات
البكتيريا والميكروبات
اسماء محمد

تعد القرفة من الأعشاب التى تمتلك خصائص طبية قوية فضلا عن نكهتها المميزة و مذاقها المذهل.

ووفقا لموقع ويبمد نكشف لكم أهم فوائد القرفة.

 تطرد الميكروبات والبكتيريا 

يُعدّ سينامالدهيد أحد أهم المكونات النشطة في القرفة، ويُستخدم في النكهات والعطور وقد يكون مسؤولاً عن بعض فوائد القرفة الصحية المحتملة. 

تتمتع القرفة بخصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الفوائد قبل أن يوصي بها الأطباء كعلاج.

الالتهابات

تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم

 يساعد البوتاسيوم على معادلة تأثير الصوديوم على ضغط الدم وينظم معدل ضربات القلب كما يساهم البوتاسيوم في وظائف الأعصاب.

يعمل المغنيسيوم والكالسيوم معًا للحفاظ على صحة القلب وهذان المعدنان ضروريان لصحة العظام، ويلعبان دورًا رئيسيًا في الوقاية من هشاشة العظام.

مضاد للالتهابات

تُشير العديد من الدراسات، التي أُجريت في الغالب في المختبرات أو على الحيوانات، إلى أن القرفة تُعدّ مضادًا فعالًا للالتهابات وقد اختبر الباحثون المواد الكيميائية النباتية الموجودة في القرفة، واكتشفوا  تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات. 

وفي إحدى الدراسات، استهدفت بعض مركبات القرفة الجذور الحرة، وحققت نتائج واعدة.

الالتهابات

الوقاية من السرطان

يُعدّ إيقاف تكوين الأوعية الدموية، أي تكوّن أوعية دموية جديدة لتغذية الأورام، أحد أهمّ الطرق لعلاج السرطان.

 وقد أظهرت دراسة أن القرفة قادرة على إبطاء أو إيقاف تكوين الأوعية الدموية، ونمو الخلايا، والإشارات الخلوية.

 وهذا يُشير إلى إمكانية استخدام القرفة كأداة للوقاية من السرطان أو علاجه و من المهمّ معرفة أن الأبحاث التي تتناول القرفة كعلاج للسرطان تستند جميعها إلى دراسات مخبرية أو على الحيوانات كما تُشير بعض الأبحاث إلى أن تناول القرفة قد لا يكون وسيلة فعّالة للاستفادة من فوائدها المحتملة لذا، لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن تناول القرفة وحده يُمكن أن يُعالج السرطان.

خصائص مضادة للبكتيريا

يُعدّ مركب سينامالدهيد مسؤولاً عن رائحة القرفة ونكهتها كما أثبت هذا المركب النباتي فعاليته كمضاد حيوي واسع الانتشار وقد خضع سينامالدهيد لاختبارات ضد العديد من البكتيريا والفيروسات، بما في ذلك المكورات العنقودية، والإشريكية القولونية ، والسالمونيلا، والمبيضات.

القرفة البكتيريا الميكروبات فوائد القرفة السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

النائبة ولاء هرماس

لحماية العملاء .. النائبة ولاء هرماس تطالب بإصدار تشريع للتطوير العقاري _ فيديو

مجلس الشيوخ

برلماني: لقاء وزير الصناعة مع الغرفة الفرنسية يعزز جذب الاستثمارات ويفتح آفاقا جديدة

مجلس النواب

عقوبات مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحبس والغرامة لمخالفي النفقة وزواج القاصرات

بالصور

الصور الكاملة.. النجوم على السجادة البينك للعرض الخاص لفيلم 7 Dogs

العرض الخاص لفيلم 7 Dogs
العرض الخاص لفيلم 7 Dogs
العرض الخاص لفيلم 7 Dogs

طريقة تحضير معمول بزيت الزيتون .. حلوى عربية خفيفة وهشة

طريقة عمل معمول بزيت الزيتون
طريقة عمل معمول بزيت الزيتون
طريقة عمل معمول بزيت الزيتون

مراجعة علمية تثير الجدل بشأن فاعلية مكملات فيتامين د لصحة العظام

مكملات الكالسيوم وفيتامين D ليست فعالة في الوقاية من الكسور
مكملات الكالسيوم وفيتامين D ليست فعالة في الوقاية من الكسور
مكملات الكالسيوم وفيتامين D ليست فعالة في الوقاية من الكسور

توافد النجوم إلى العرض الخاص لفيلم dogs 7 .. صور

عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد