175 يوما تفصلنا عن الصدمة.. حقيقة التنبؤ بنهاية العالم في نوفمبر 2026

عاد بحث علمي قديم إلى الواجهة مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون ما اعتبروه موعد نهاية العالم يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، استنادًا إلى دراسة نُشرت قبل عقود للعالم الفيزيائي النمساوي هاينز فون فورستر. وبينما حملت المنشورات المتداولة عناوين مثيرة مثل “يوم القيامة”، فإن مضمون الدراسة في الأصل يرتبط بتحذير علمي من خطر التوسع السكاني المفرط واستنزاف موارد الأرض، أكثر من كونه نبوءة كارثية بالمعنى المتداول.

دراسة قديمة تعود إلى الواجهة

الضجة الحالية تستند إلى بحث نُشر عام 1960، ويُقال إنه اعتمد على بيانات تعود إلى عام 1958، حين قام فون فورستر، بمشاركة باتريشيا مورا ولورانس أميوت في جامعة إلينوي، بتحليل 24 تقديرًا لعدد سكان العالم. ووفقًا للنموذج الرياضي الذي استخدمه الباحثون، فإن المنحنى السكاني كان يتجه نظريًا نحو ما وصفوه بـ”اللانهاية” عند تاريخ محدد هو 13 نوفمبر 2026.

هذا التفسير هو ما دفع بعض المنصات إلى إعادة تقديم الدراسة وكأنها “تنبؤ بنهاية العالم”، رغم أن القراءة العلمية الدقيقة لها تختلف تمامًا عن هذا الطرح.

ماذا كان يقصد فون فورستر؟

بحسب ما نُقل عن العالم النمساوي، فإن فكرته الأساسية لم تكن الإعلان عن كارثة حتمية، بل التنبيه إلى أن الأرض قد تواجه في مرحلة ما “انفجارًا سكانيًا” يجعلها غير قادرة على تحمّل هذا الضغط المتزايد. وكان يرى أن استمرار النمو السكاني مع ارتفاع الاستهلاك قد يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية، وعلى رأسها النفط، في وقت تتوسع فيه مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية.

وبذلك، فإن الرسالة الجوهرية للدراسة كانت تحذيرية بالدرجة الأولى، وتهدف إلى فتح نقاش عالمي حول ضرورة تنظيم الأسرة، وترشيد الاستهلاك، والتفكير في مستقبل الموارد على المدى الطويل.

ما هو “يوم التجاوز”؟

من المفاهيم التي ارتبطت باسم فون فورستر أيضًا مصطلح “يوم التجاوز” أو Overshoot Day، وهو مؤشر تُصدره حاليًا منظمة “جلوبال فوتبرنت نتورك”. ويقيس هذا اليوم اللحظة التي يتجاوز فيها استهلاك البشر قدرة الأرض على تجديد مواردها خلال العام نفسه.

وتشير التقديرات الحديثة إلى أن البشرية تستهلك ما يعادل 1.75 كوكب سنويًا، وهو ما يعني أننا نعيش فوق الطاقة الطبيعية للكوكب، ونستنزف موارده بوتيرة أسرع من قدرته على التعويض.

بين العلم والتهويل

رغم العنوان الصادم الذي انتشر على السوشيال ميديا، فإن البحث لا يتحدث عن “نهاية العالم” بالمعنى الحرفي، بل عن خلل بيئي واقتصادي محتمل إذا استمرت الأنماط الحالية من الاستهلاك والنمو. كما أن كثيرًا من التقديرات التي بُني عليها البحث تعود إلى ستينيات القرن الماضي، أي إلى سياق مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، من حيث التكنولوجيا، والموارد، والنمو السكاني، والوعي البيئي.

ومن هنا، تبدو أهمية الدراسة اليوم في كونها جرس إنذار أكثر من كونها نبوءة، ورسالة واضحة بأن مستقبل الكوكب يتوقف على قدرة البشر على إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة واستدامة.

في الختام، فإن ما جرى تداوله حول “13 نوفمبر 2026” لا يبدو موعدًا لنهاية العالم بقدر ما هو إعادة إحياء لبحث علمي قديم أُسيء تفسيره أو جرى تضخيمه على منصات التواصل، وستظل هذه الدراسة تذكيرًا مهمًا بأن الضغط السكاني والاستهلاك غير الرشيد قد يفرضان على العالم تحديات خطيرة، ما لم يتحرك المجتمع الدولي نحو أنماط حياة أكثر توازنًا واستدامة.