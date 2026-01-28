علماء يكشفون عن ساعة يوم القيادمة.. وأكاديمي يحذر: الصراعات في كل مكان

علق الدكتور وليد توفيق أستاذ ورئيس قسم علوم الليزر بجامعة القاهرة، على اختراع مجموعة من العلماء لساعة " يوم القيامة "، وقيامهم بتحديد منتصف الليل كموعد لبداية نهاية العالم ".



وقال وليد توفيق في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" ساعة يوم القيامة هي ساعة رمزية تقوم بتحذير العالم من اقتراب نهايته بسبب كثرة التوترات والصراعات حول العالم ".



وتابع وليد توفيق:" هناك حالة من التهور السياسي في العالم واخرها تحرك اسطول حربي امريكي نحو إيران "، مضيفا:" بوتين صرح مؤخرا بقيامه بتجهيز رؤوس نووية ".

واكمل وليد توفيق:" الصواريخ النووية أصبحت مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الآن وهذا امر شديد الخطورة ".



ولفت وليد توفيق:" العلماء الذين توصلوا لساعة يوم القيامة حددوا أنه باقي 85 ثانية على الوصول لساعة نهاية العالم في منتصف الليل ".

