دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل عروس بورسعيد فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل داخل منزل أسرة خطيبها محمود عن تفاصيل جديدة من أقوال عايدة محمد أحمد محمد إسماعيل، أم خطيب الفتاة، 63 عامًا، ربة منزل.



قالت عايدة إن العلاقة بين محمود وفاطمة كانت جيدة منذ خطبتهما في شهر 11 الماضي، مضيفة أن خلافًا بسيطًا نشب بين نجليها محمود وسيد حول الشقة التي سيقيم فيها محمود بعد الزواج، حيث وافق محمود على الانتقال إلى شقته الخاصة، بينما كانت شقة سيد جاهزة أيضًا.

وأوضحت أن فاطمة حضرت مع والدتها إلى المنزل في ثالث أيام رمضان بتاريخ 21/2/2026، حيث تناولوا الإفطار معًا وتفرجوا على المسلسلات، ثم خرج محمود وفاطمة لشراء السحور وعادوا لتناول السحور داخل المنزل.



وأضافت أن صباح اليوم التالي شهد وجود فاطمة وشهد وهي تتمشيان داخل المنزل، ثم دخلت شهد الحمام بسبب آلام البواسير وخرجت تبكي، فذهبت إلى جدتها، وأكملت أم الخطيب أن والدتها فاطمة لاحظت تأخر ابنتها داخل غرفة الأطفال، فبدأ الجميع بالبحث عنها ووجدوا فاطمة متوفاة، وأعلنت الأسرة عن الواقعة للشرطة والإسعاف فورًا.

وأكدت عايدة أن العلاقة بين زوجة ابنها المتهمة دعاء ناصر محمود مهران والمتوفاة كانت طبيعية، وأنها لا تعرف شيئًا عن أي متعلقات للمتهمة في الشقة، مشددة على عدم وجود خلافات أخرى بينها وبين المتهمة سوى الخلاف السابق حول الشقة.



واختتمت أم الخطيب أقوالها أمام جهات التحقيق مؤكدة أنها لا تعلم سبب وفاة فاطمة، ولا تشتبه في أي شخص، وأن كل ما ذكرته هو كل ما شاهدته وعلمت به.