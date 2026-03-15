نقابة المهندسين فى بورسعيد تكرم جميع المرشحين الذين خاضوا الانتخابات

نظم مجلس نقابة المهندسين فى بورسعيد احتفالية خاصة لتكريم جميع المرشحين الذين خاضوا انتخابات النقابة العامة والفرعية، في مبادرة مختلفة جمعت بين الفائزين في الانتخابات والمرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق، في أجواء سادها التقدير وروح الزمالة بين مهندسي المحافظة.

مشهد يعكس روحًا جديدة داخل نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد

وجاءت الاحتفالية بدعوة من الدكتور رمضان عبد العال، نقيب مهندسي بورسعيد، الذي حرص على أن يكون المشهد مختلفًا، ليؤكد أن المنافسة الانتخابية قد انتهت وأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة جموع المهندسين.

وصرح الدكتور رمضان عبد العال أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا لكل من خاض تجربة الانتخابات، مؤكدًا أن جميع المرشحين كانوا حريصين على خدمة النقابة والارتقاء بالمهنة، وهو ما يستحق الشكر والتقدير سواء لمن فاز بثقة الجمعية العمومية أو لمن لم يحالفه التوفيق.

وأضاف نقيب مهندسي بورسعيد أن النقابة تبدأ مرحلة جديدة تقوم على التعاون والتفاهم وتكامل الخبرات، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة يضم مزيجًا من خبرات المهندسين الكبار وحماس وطاقة المهندسين الشباب، وهو ما يمثل قوة حقيقية قادرة على إحداث تطوير ملموس داخل النقابة.

وأوضح نقيب المهندسين أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو العمل بكل جدية لخدمة مهندسي بورسعيد، والارتقاء بالمستوى المهني والخدمي للنقابة، مؤكدًا أن النقابة ستظل بيتًا لجميع المهندسين دون استثناء.

وشهدت الاحتفالية أجواء اتسمت بالمحبة والتقدير بين الحضور، في مشهد وصفه المهندسون بأنه بداية لمرحلة جديدة يسودها التعاون والعمل المشترك من أجل مصلحة مهندسي بورسعيد.