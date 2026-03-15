تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سير وانتظام العمل داخل مصنع تدوير القمامة بحي الزهور، وذلك لمتابعة منظومة العمل بالمصنع والتأكد من كفاءة التشغيل، رافقه خلال الجولة الاستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور.

وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد مستجدات الموقف الحالي داخل المصنع وما يشمله من إجراءات الأمان والنظام المتبعة وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومعدلات الإنتاج اليومية بالمصنع مؤكدا على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة المحيطة بالمصنع وضمان التشغيل الآمن والمنتظم.

محافظ بورسعيد يتفقد انتظام سير العمل بمصنع تدوير القمامة بحي الزهور

ويذكر أن مصنع تدوير القمامة بحي الزهور يضم خطين لإنتاج الوقود البديل المستخدم في صناعة الأسمنت أحدهما مخصص للمخلفات الصلبة والآخر للمخلفات العضوية حيث يستوعب المصنع نحو 550 طن يوميًا من المخلفات الصلبة والعضوية، بما يساهم بشكل كبير في القضاء على المقالب العشوائية وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة.