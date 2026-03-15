"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي رقم 202603923000084، في القضية رقم 285 لسنة 2026 إداري الجنوب، والمقيدة برقم حصر 309 لسنة 2026، والمعروفة إعلاميًا بعروس بورسعيد، أن الجثة لأنثى في حالة برودة نتيجة الحفظ بالثلاجة، وكانت في طور التيبس الرمي المتداخل مع عوامل الحفظ بالثلاجة، مع وجود رسوب بلون بنفسجي داكن بخلفية الجثة عدا مواضع الارتكاز، ولم يتضح ظاهريًا التعفن الرمي بعد.

تبين بالكشف الظاهري وجود حز حول العنق الأمامي عرضه حوالي 1 سم، وهو غير كامل إذ لا يوجد بخلفية العنق. كما تبين بالكشف الموضعي أن غشاء البكارة سليم وخالٍ من الإصابات، أي أن المجني عليها بكر، كما لم تتميز منطقة الشرج بأي إصابات عند الكشف على الدبر.

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

رصد التقرير وجود سحجات بلون محمر تقع بباطن القدمين، وهي إصابات احتكاكية نتيجة الاحتكاك بجسم أو أجسام ذات سطح خشن، أيًا كان نوعها، وقد حدثت في تاريخ معاصر لتاريخ الوفاة، ولا تحدث الوفاة بمفردها.

أوضح التقرير في الصفة التشريحية للرأس وجود انسكابات دموية بأعلى خلفية الرأس، بينما كانت عظام الجمجمة وعظام الوجه والفكين خالية من الكسور، والمخ خاليًا من الأنزفة والإصابات.

بيّن التقرير أنه بفحص العنق تبين وجود انسكابات دموية بأنسجة العنق الرخوة وحول العظم اللامي، فيما كانت المريء والقصبة الهوائية خاليتين من الإصابات، كما تبين سلامة العظم اللامي والغضاريف الحنجرية من الكسور.

ذكر التقرير أن جدر الصدر كانت خالية من الانسكابات الدموية، والتجويف الصدري خاليًا من الأنزفة والارتشاحات، كما تبين خلو القلب والرئتين من الإصابات.

أشار التقرير إلى أن جدر البطن خالية من الانسكابات الدموية، والتجويف البطني خالٍ من الأنزفة والارتشاحات، كما تبين أن الأعضاء الباطنية والأحشاء خالية من الإصابات، وأن الرحم خالٍ من الأجنة والإصابات.

أوضح التقرير سلامة عظام الأطراف، وكشف التقرير عن ورود حرز عبارة عن كيس بلاستيكي به قطعة قماش سوداء اللون بطول حوالي 1.5 متر (شال)، جمع عليه بخاتم تقرأ بصمته إيهاب السعيد وكيل النائب العام. وبفحص الحرز تبين أنه إشارب أسود بطول حوالي 1.5 متر وعرض حوالي 30 سم وذو ملمس ناعم، وقد تم إعادة تحريزه وإرساله للنيابة.

خلص التقرير في الرأي إلى أن الحز المشاهد حول العنق يحدث من لف جسم لين حول العنق والضغط به عليه، وهو جائز الحدوث من مثل الشال المرسل في القضية، كما أن الانسكابات الدموية بالرأس هي إصابة رضية تحدث من الاصطدام بجسم أو أجسام صلبة راضة، وهي جائزة الحدوث نتيجة دفع المجني عليها واصطدامها بالأرض. ومع سلامة عظام الجمجمة والمخ، فهي غير كافية بمفردها لإحداث الوفاة.

أكد التقرير أن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا غلق المسالك الهوائية، وأنه قد مر على الوفاة حتى إجراء الصفة التشريحية مدة يتعذر فنيًا تحديدها نتيجة حفظ الجثة بالثلاجة. وأشار التقرير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث على النحو الوارد بمذكرة جهات التحقيق ومن مثل الشال المرسل في القضية وعلى نحو ما اعترفت به المتهمة في مذكرة جهات التحقيق.