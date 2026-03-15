قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا عبدالعال: الزمالك واجه بطل الكونغو في ظروف صعبة
ترامب يُثير الجدل: قد نضرب منشآت النفط الإيرانية في جزيرة خارك «لمجرد التسلية»
"جنة" بالاسم فقط.. استغلال المسنين في إحدى دور الرعاية.. والتضامن تقرر غلق الدار | ماذا قال شهود العيان؟
أفضل وقت لصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. تعرّف عليه
الغياب مش هينقذك.. مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحسم حضور المتهم أمام المحكمة
الأهلي يختتم مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا
"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل
محافظ الجيزة يُفاجئ الأحياء بجولة ليلية ويأمر برفع المُخلفات فورًا.. توجيهات حاسمة | صور
ميرهان حسين تكشف كواليس تعاونها مع مصطفى شعبان في مسلسل "درش".. فيديو
"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات
التعادل يحسم مواجهة الهلال ونهضة بركان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
موعد إخراج زكاة الفطر 2026 وقيمتها والفئات المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد
الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد
محمد الغزاوى

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي رقم 202603923000084، في القضية رقم 285 لسنة 2026 إداري الجنوب، والمقيدة برقم حصر 309 لسنة 2026، والمعروفة إعلاميًا بعروس بورسعيد، أن الجثة لأنثى في حالة برودة نتيجة الحفظ بالثلاجة، وكانت في طور التيبس الرمي المتداخل مع عوامل الحفظ بالثلاجة، مع وجود رسوب بلون بنفسجي داكن بخلفية الجثة عدا مواضع الارتكاز، ولم يتضح ظاهريًا التعفن الرمي بعد.

تبين بالكشف الظاهري وجود حز حول العنق الأمامي عرضه حوالي 1 سم، وهو غير كامل إذ لا يوجد بخلفية العنق. كما تبين بالكشف الموضعي أن غشاء البكارة سليم وخالٍ من الإصابات، أي أن المجني عليها بكر، كما لم تتميز منطقة الشرج بأي إصابات عند الكشف على الدبر.

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

رصد التقرير وجود سحجات بلون محمر تقع بباطن القدمين، وهي إصابات احتكاكية نتيجة الاحتكاك بجسم أو أجسام ذات سطح خشن، أيًا كان نوعها، وقد حدثت في تاريخ معاصر لتاريخ الوفاة، ولا تحدث الوفاة بمفردها.

أوضح التقرير في الصفة التشريحية للرأس وجود انسكابات دموية بأعلى خلفية الرأس، بينما كانت عظام الجمجمة وعظام الوجه والفكين خالية من الكسور، والمخ خاليًا من الأنزفة والإصابات.

بيّن التقرير أنه بفحص العنق تبين وجود انسكابات دموية بأنسجة العنق الرخوة وحول العظم اللامي، فيما كانت المريء والقصبة الهوائية خاليتين من الإصابات، كما تبين سلامة العظم اللامي والغضاريف الحنجرية من الكسور.

ذكر التقرير أن جدر الصدر كانت خالية من الانسكابات الدموية، والتجويف الصدري خاليًا من الأنزفة والارتشاحات، كما تبين خلو القلب والرئتين من الإصابات.

أشار التقرير إلى أن جدر البطن خالية من الانسكابات الدموية، والتجويف البطني خالٍ من الأنزفة والارتشاحات، كما تبين أن الأعضاء الباطنية والأحشاء خالية من الإصابات، وأن الرحم خالٍ من الأجنة والإصابات.

أوضح التقرير سلامة عظام الأطراف، وكشف التقرير عن ورود حرز عبارة عن كيس بلاستيكي به قطعة قماش سوداء اللون بطول حوالي 1.5 متر (شال)، جمع عليه بخاتم تقرأ بصمته إيهاب السعيد وكيل النائب العام. وبفحص الحرز تبين أنه إشارب أسود بطول حوالي 1.5 متر وعرض حوالي 30 سم وذو ملمس ناعم، وقد تم إعادة تحريزه وإرساله للنيابة.

خلص التقرير في الرأي إلى أن الحز المشاهد حول العنق يحدث من لف جسم لين حول العنق والضغط به عليه، وهو جائز الحدوث من مثل الشال المرسل في القضية، كما أن الانسكابات الدموية بالرأس هي إصابة رضية تحدث من الاصطدام بجسم أو أجسام صلبة راضة، وهي جائزة الحدوث نتيجة دفع المجني عليها واصطدامها بالأرض. ومع سلامة عظام الجمجمة والمخ، فهي غير كافية بمفردها لإحداث الوفاة.

أكد التقرير أن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا غلق المسالك الهوائية، وأنه قد مر على الوفاة حتى إجراء الصفة التشريحية مدة يتعذر فنيًا تحديدها نتيجة حفظ الجثة بالثلاجة. وأشار التقرير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث على النحو الوارد بمذكرة جهات التحقيق ومن مثل الشال المرسل في القضية وعلى نحو ما اعترفت به المتهمة في مذكرة جهات التحقيق.

بورسعيد حوادث بورسعيد عروس بورسعيد الطب الشرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

مها نصار

مسلسل على قد الحب الحلقة 25 .. مها نصار تتعرّض للهلاوسة وخطف محمد علي رزق

طارق لطفي

طارق لطفي : وقوفي أمام محمود حميدة كشف لي عن إنسان حقيقي

طارق لطفي

طارق لطفي : السوشيال ميديا سلاح ذو حدين .. والنجاح الحقيقي يظهر بالشارع

بالصور

فستان أنيق.. ميرهان حسين تستعرض جمالها

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

سعر سيتروين سي اليزيه 2021 المستعملة

سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏

تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

تانك 300
تانك 300
تانك 300

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

فيديو

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

شيماء سيف

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد