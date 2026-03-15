الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها
محمد الغزاوى

قال محمود عماد عبد الله أحمد محمد الشناوي في التحقيق معه: "اللي حصل إني كنت شغال في محل العطارة بتاع جوز أختي، وجت فاطمة هي وأمها ياخدوا حاجات، شوفتها وعجبتني. بعد كده طلبتها من أهلها ووافقوا، وخطبت فاطمة في شهر 11 اللي فات. واتعزمت عندهم في أول وثاني يوم رمضان، وهم اتعزموا عندنا تالت يوم، السبت بتاريخ 2026/6/21. وجت فاطمة وأمها وروحنا بيتنا في جمعية الكاب، حي الجنوب، محافظة بورسعيد.

ولما وصلنا بيتنا كانت العيلة كلها موجودة، ودعاء مرات أخويا قابلتنا وسلمت على خطيبتي، الله يرحمها، وعلى أمها صابرين، وقالت لهم: نورتوا البيت. وبعدها أنا روحت الشغل، ولما رجعت كان قبل الفطار بدقايق وكنا عاملين سمك. ولما أذّن المغرب فطرنا كلنا مع بعض، وقعدنا نستنى المسلسلات واتفرجنا أنا والعيلة كلها.

بعدها أخدت فاطمة معايا على الموتوسيكل، ورحنا جبنا السحور. ولما رجعنا قعدنا شوية كلنا، وبعد كده اتسحرنا. وقمت الصبح وصلت جوز أختي هيثم للشغل، وبعد كده جبت حاجات للبيت علشان الفطار. وأنا راجع لقيت أختي نجلاء وعيالها، ما عدا شهد، رايحين المدرسة. وبعد كده رجعت البيت، ولقيت فاطمة وأمها وشهد قاعدين في غرفة الأطفال، وبيضحكوا وبيهزروا مع بعض بصوت عالي.

طلبت منهم يوطّوا صوتهم، وقلت لهم محدش يصحيني غير الساعة 12 مساءً، ودخلت نمت. وأم فاطمة صابرين جت صحتني الساعة 12 مساءً علشان في حد بينده عليّ. طلعت لقيته مشي، ورجعت تاني لقيتهم كلهم قاعدين قدام البيت. سألت أم فاطمة: هي فاطمة فين؟ قالت لي هي ودعاء وكل اللي قاعدين إنها نايمة فوق.

طلبت نصحيها، فطلعوا يشوفوها ومش لقوها في أوضة الأطفال. وقعدنا ننادي كلنا: يا فاطمة.. يا فاطمة، ومحدش رد. دورنا عليها كتير، وأمها قالت لي: اطلع شوفها فوق. ولما طلعت ووقفت على الباب لقيت فاطمة رأسها ونصها اللي فوق على الأرض، والنص التاني على مرتبة صغيرة.

سألتها وقلت لها: إنتِ نايمة هنا يا فاطمة وإحنا بننادي عليكي؟ ولما قربت منها لقيت وشها أزرق، وبوقها مفتوح، وعينيها مفتوحة. ودبلتي كانت لسه في إيدها، وتليفونها ومراية صغيرة جنبها. وأمها جت ورايا، وقعدت أصوت: يا فاااطمة.. يا فاااطمة. وقلت لهم: فاطمة ماتت. والكل قعد يصوت ما عدا دعاء مرات أخويا.

وقلت لهم محدش يلمسها وبلغوا الحكومة. والإسعاف جه وقال مفيش أي شبهة جنائية، ومفيش أي آثار عليها، لحد ما جت الحكومة وخدتني. وده كل اللي حصل".

وخلال سؤاله أجاب:

س: ما علاقتك بالمتوفاة؟
ج: خطيبتي.

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة؟
ج: أنا شغال في محل العطارة بتاع جوز أختي، وجت فاطمة وأمها ياخدوا حاجات. شوفتها وعجبتني، وبعد كده طلبتها من أهلها ووافقوا وخطبتها.

س: أين حدث ذلك؟
ج: الكلام ده حصل يوم 2026/2/22 الساعة 12 الظهر، بجمعية الكاب سري 5 – حي الجنوب – بورسعيد.

س: ما سبب تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟
ج: أنا كنت في بيتي.

س: وما هي طبيعة علاقتك بالمتوفاة؟
ج: فاطمة، الله يرحمها، كانت كل حاجة بالنسبة لي، وما صدقت إنهم وافقوا عليّ وخطبتها، وكنت خلاص محقق حلمي أنا وهي إننا نتجوز ونعيش مع بعض في بيت واحد.

س: ما الذي حدث عقب وصولك لمسكنك آنذاك؟
ج: لما وصلنا بيتنا كانت العيلة كلها موجودة، ودعاء مرات أخويا قابلتنا وسلمت على خطيبتي، الله يرحمها، وعلى أمها صابرين، وقالت لهم نورتوا البيت. وبعدها أنا روحت الشغل، ولما رجعت كان قبل الفطار بدقايق، وكنا عاملين سمك، ولما أذن المغرب فطرنا كلنا مع بعض.

س: ما الذي حدث عقب الإفطار؟
ج: قعدنا نستنى المسلسلات واتفرجنا أنا والعيلة كلها، وبعدها أخدت فاطمة معايا على الموتوسيكل ورحنا جبنا السحور، ولما رجعنا قعدنا شوية كلنا وبعد كده اتسحرنا.

س: ما الذي شاهدته عقب عودتك؟
ج: لقيت فاطمة وأمها وشهد قاعدين في غرفة الأطفال وبيضحكوا وبيهزروا بصوت عالي، وطلبت منهم يوطوا صوتهم وقلت لهم محدش يصحيني غير الساعة 12 مساءً. ولما طلعت فوق بعد كده لقيت فاطمة رأسها ونصها على الأرض، والنص التاني على مرتبة صغيرة، ووجهها أزرق وفمها مفتوح وعينيها مفتوحة.

س: ما هو رد فعلك آنذاك؟
ج: قعدت أصوت: يا فاااطمة.. يا فاااطمة، وقلت لهم فاطمة ماتت، والكل قعد يصوت ما عدا دعاء مرات أخويا.

س: هل تشك جنائيًا في وفاة خطيبتك؟
ج: أيوه، أتهم دعاء بالتعدي عليها وقتلها.

س: وما قصد المتهمة؟
ج: قصدها تقتل خطيبتي علشان ملهاش حاجة في الشقة اللي كنا هنتجوز فيها. طلعت وراها وقصدها تقتلها، وكانت عارفة إن مفيش حد في البيت وأنا كنت نايم.

س: هل كان هناك خلاف بينك وبين شقيقك أو المدعوة؟
ج: كان في بينا خلاف على الشقة اللي هتجوز فيها، ومفيش حاجة بيني وبين دعاء غير إنها مرات أخويا.

س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا.

