استجابة لطلبات النائبة أمل عصفور .. محافظ بورسعيد يوافق على تطوير مداخل المدينة

التقت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، اللواء أركان حرب إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لبحث عدد من المطالب المتعلقة بتطوير مداخل المدينة وتحسين البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وخلال اللقاء، وافق محافظ بورسعيد على الطلبات التي تقدمت بها النائبة، والتي تضمنت تطوير مدخل بورسعيد الجنوبي والطريق المؤدي إلى محطة منفذ الرسوة وعمارات النورس، إلى جانب إعادة رصف وتطوير مدخل المدينة حتى كوبري النصر، خاصة في المسافة الممتدة من منطقة عزبة الجبالي وحتى مدخل الكوبري.

كما شملت الموافقات ترميم الجدار الجمالي بمدخل المدينة لإضفاء مظهر حضاري لائق، والانتهاء من أعمال تطوير مدخل كوبري النصر وتنظيم الطرق المؤدية إليه بما يساهم في الحد من التكدسات المرورية، فضلًا عن تنظيم مسارات الدخول إلى الكوبري لضمان انسيابية الحركة وتسهيل تنقل المواطنين.

وتضمنت الطلبات أيضًا تطوير مدخل بورسعيد الغربي، وتشغيل الأندية في تلك المنطقة، مع رصف الطرق الداخلية واستكمال أعمال الإنارة بها.

من جانبها، وجهت النائبة أمل عصفور الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على سرعة الاستجابة والتعاون المستمر في دعم جهود تطوير الخدمات بالمحافظة، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس حرص جميع الجهات التنفيذية والتشريعية على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز المظهر الحضاري لمدينة بورسعيد