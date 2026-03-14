نائبة: توفير تأشيرات اضطرارية للمصريين بالخارج يؤكد حرص الدولة على رعاية أبنائها

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية التحركات السريعة والفعالة التي تقودها الدولة المصرية لحماية ورعاية أبنائها في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وثمّنت النائبة، في تصريحات لها اليوم، التنسيق رفيع المستوى بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الطيران المدني وكافة أجهزة الدولة المعنية، لضمان سلامة المصريين المقيمين والعالقين في الدول الشقيقة.

وأشارت النائبة، بصفة خاصة، إلى نجاح الدولة في ملف التأشيرات الاضطرارية، والذي يُعد إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا يعكس حرص الدولة على دعم مواطنيها في الخارج، حيث تولت الجهات المعنية توفير تأشيرات عبور مؤقتة للعالقين في بعض الدول الخليجية والمجاورة، بما يتيح لهم العبور عبر سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وهو ما أسهم في تذليل العقبات أمام عودتهم إلى أرض الوطن.

كما أشادت النائبة بالدور المحوري لغرفة عمليات وزارة الخارجية التي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع السفارات المصرية بالخارج، لتقديم الدعم اللازم للمصريين المقيمين، وكذلك للمواطنين العالقين في رحلات الترانزيت أو أثناء وجودهم في رحلات سياحية.

وقالت: “إن التنسيق بين وزارة الخارجية وشركة مصر للطيران لتيسير رحلات العودة، بالتوازي مع التعاون الأخوي مع الأشقاء في الأردن والسعودية وسلطنة عُمان، يؤكد قوة الدبلوماسية المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات بمرونة وكفاءة، بما يضمن عدم ترك أي مصري خلف الركب.”

وأكدت النائبة أن توجيهات القيادة السياسية ومتابعة الحكومة اليومية تعكس فلسفة الجمهورية الجديدة التي تضع كرامة المواطن المصري وأمنه على رأس الأولويات أينما كان.