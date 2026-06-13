الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن بل تفاهم يؤكد إنهاء الحرب

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن بل تفاهم يطرح النقاط الخلافية الأساسية ويؤكد إنهاء الحرب.

وقالت الخارجية الإيرانية:" ركزنا في المرحلة الحالية على إنهاء الحرب بكل الجبهات بما في ذلك لبنان"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بوجود 3 خطوط حمراء لأي اتفاق إيراني أمريكي محتمل، مؤكدا أن جميعها تتطلب مصادقة البرلمان في البلاد.

وقال عضو في رئاسة البرلمان الإيراني، في حديثه لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إنه "لا ينبغي لأي اتفاق أن يتعارض مع قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحصانة وصيانة حقوق الشعب الإيراني".