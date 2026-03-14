لخدمة مليون مواطن.. مقترح برلماني لمد خط المترو من شبرا الخيمة إلى بنها

تقدم النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن ضرورة إدراج مشروع مد خط المترو من شبرا الخيمة حتى مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية، مرورًا بمدن قليوب وقها وطوخ، ضمن أولويات خطط التوسع المستقبلية في شبكة المترو.

وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه من غير المقبول أن ينتهي خط المترو عند شبرا الخيمة، في الوقت الذي يمتد بعد ذلك شريط عمراني وسكاني كثيف يضم عدة مدن كبرى ذات كثافة مرتفعة، تمثل مراكز حيوية تخدم قطاعات واسعة من المواطنين بشكل يومي.

وأشار إلى أن مدينة ومركز بنها إلى جانب مدينة ومركز كفر شكر يشكلان كتلة سكانية ضخمة، لافتًا إلى أن عدد المواطنين المستفيدين مباشرة من مد الخط في بنها وكفر شكر فقط يقدر بنحو 900 ألف نسمة تقريبًا، وهو ما يعكس حجم الطلب الحقيقي على وسيلة نقل جماعي سريعة وآمنة ومنتظمة. وأكد النائب أن العديد من المحافظات شهدت توسعات ملحوظة في شبكة المترو وربطها بمحافظات القاهرة الكبرى، بينما ما زالت عاصمة محافظة القليوبية خارج نطاق هذا التطوير، رغم كونها امتدادًا طبيعيًا للإقليم، وما تمثله من ثقل إداري وتعليمي وخدمي.

وأضاف أن مد خط المترو حتى بنها من شأنه تحقيق عدة مكاسب مهمة، أبرزها تخفيف التكدس المروري على الطريق الزراعي طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، وتقليل الحوادث اليومية والانبعاثات، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الجماعي المستدام.

وطالب النائب الحكومة بسرعة توضيح الخطة الزمنية لمد خط المترو حتى مدينة بنها، وبيان موقف الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالمشروع، مع إدراجه ضمن أولويات خطط التوسع المستقبلية لشبكة مترو الأنفاق، بما يسهم في خدمة ما يقرب من مليون مواطن بصورة مباشرة، فضلًا عن المستفيدين بشكل غير مباشر.