الرئيس السيسي يوجه 17 رسالة هامة للمصريين .. تعرف عليها

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقواتالمسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة، وممثلين عن مختلف مكونات الشعب المصري.

وقال السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ألقى كلمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وفى إطار ذلك ننشر أهم 17 رسائل وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين:



1- نبذل قصارى الجهد لإخماد نيران الحرب فى الخليج

2- ندين الاعتداءات التى تتعرض لها الدول العربية الشقيقة

3- النزاعات أسعار الطاقة والغذاء ولم تكن مصر بمنأى عنها

4- الحروب فرضت علينا اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية

5- الدولة تدرك حجم الضغوط التى يتحملها المواطن

6- أعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار البترول

7- الواقع يفرض أحيانا اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها

8- لا نأخذ أي إجراء إلا إذا كان مدروساً بدقة

9- الخيار المتخذ هو أقل الخيارات تكلفة على المواطنين

10- الحكومة لم تكن السبب فيما واجهته مصر من أزمات

11- مصر خسرت ١٠ مليار دولار من إيرادات قناة السويس

12- نستهلك منتجات بترولية بحوالي ٢٠ مليار دولار في السنة

13-نستهدف الوصل إنتاج 42% طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام ٢٠٣٠

14- لوالناس دفعت التكلفة الحقيقية للكهرباء ستضاعفة الفاتورة 4 أضعاف

15- رفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتمياً

16- ليس منطقى ولاعدل الاستمرار فى الاقتراض بالعملة الصعبة

17-إحالة المتلاعبين في الأسعار للمحاكمة العسكرية

