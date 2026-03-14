برلمانية: تعزيز استثمارات الصحة والتعليم والبنية الأساسية خطوة حيوية لتحقيق التنمية المتوازنة

أكدت النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو لجنة الصحه بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية يعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة نحو بناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت أبو الحسن، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن هذه القطاعات تمثل الركائز الأساسية لأي نهضة حقيقية، وأن توجيه مزيد من الاستثمارات إليها يعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت عضو صحة البرلمان أن تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية يسهمان مباشرة في رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، بينما تمثل الاستثمارات في التعليم خطوة محورية نحو تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة المدارس والجامعات، وتحسين بيئة التعلم وتوفير الإمكانات اللازمة للطلاب والمعلمين لإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأضافت ريهام أبو الحسن أن، الاستثمار في البنية الأساسية لا يقل أهمية، خاصة في ظل ما حققته الدولة من تقدم ملحوظ في مشروعات الطرق والمرافق العامة والطاقة والمياه والصرف الصحي، مما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت إلى أن التوسع في الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية يعكس حرص الحكومة على تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، وتقليل الفجوات التنموية بين المدن والريف، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأختتمت الدكتورة ريهام أبو الحسن أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار دعم هذه القطاعات مع رفع كفاءة الإنفاق لضمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات، مشددة على أن الصحة والتعليم والبنية الأساسية تمثل أساسًا متينًا لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو ومواجهة التحديات المستقبلية.