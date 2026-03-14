برلماني: نموذج القرية المنتجة خطوة غير مسبوقة لدعم الصناعات الريفية

أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إطلاق الحكومة لنموذج القرية المنتجة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في القرى المصرية وتحقيق التنمية الشاملة في الريف.

وأشار نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المشروع سيُحدث تحولًا إيجابيًا من خلال إنشاء مصانع صغيرة داخل القرى، ما يسهم في توفير فرص عمل محلية وتقليل معدلات الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى، مع التركيز في المرحلة الأولى على الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج، بما يتوافق مع الميزة النسبية لكل قرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروع يعكس أهمية التكامل بين القطاع الزراعي والصناعي، مؤكدًا أن التعاون بين اتحاد الصناعات والحكومة سيدعم إدماج المشروعات في سلاسل الإنتاج، مما يعزز فرص تسويق المنتجات وربطها بالمصانع والأسواق، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، أن التجربة في قريتين ستوفر نموذجًا واضحًا لتقييم المشروع قبل التوسع فيه على مستوى باقي القرى المصرية، مشددًا على ضرورة دعم الدولة لهذه المبادرات لضمان التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لسكان الريف.