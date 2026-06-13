حاطين أمل عليك.. الغندور يوجه رسالة لـ محمد صلاح قبل مواجهة بلجيكا

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر قبل مواجهة الفراعنة وبلجيكا ضمن منافسات كأس العالم.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسيوك: "محمد يا صلاح .. مصر تستحق مش عارف أقولك محمد صلاح ولا مو صلاح مش هتفرق لكن اللي هيفرق هو إني متأكد إن رسالتنا دي واصلة ليك حتى من قبل ما نبعتها لإنك واحد مننا مهما وصلت نجوميتك فأنت المصري الفلاح الجدع ابن نجريج ابن الأصول".

وتابع: “مش محتاج نفكرك إننا كمصريين حاطين أمل كبير أوي أوي أوي عليك وعلى زمايلك في المنتخب بص يا صلاح مصر تستحق إنها تحقق أول فوز في كاس العالم وخصوصا إن أول فوز ده اتأخر أوي اتأخر ٩٢ سنة من أول مشاركة لينا في كاس العالم في 193”.

وأضاف: “مصر الكبيرة بحضارتها وتاريخها وشعبها وإنجازاتها في كل مجال، مصر الحضارات المتنوعة من فرعوني ويوناني وقبطي وإسلامي وعربي، مصر اللي قدمت للإنسانية سميرة موسى ومصطفى مشرفة ونجيب محفوظ وجمال حمدان وطه حسين وأحمد زويل ومجدي يعقوب وقدمت سيد درويش وعبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم مصر اللي قدمت الفن كله تمثيل موسيقى مسرح دراما مصر تستحق وشعب مصر يستحق”.

واستطرد: “بصراحة يا مو إحنا شبعنا من فكرة التمثيل المشرف دي وكفاية إننا صعدنا لاااا إحنا مش أقل من الكاميرون ولا المغرب أملنا كبير أوي في ربنا إننا نروح لأبعد حتة ممكنة في البطولة مش بحملك عبء كبير لوحدك لا طبعا ومش عايز حد يقول لي إنك لاعب زي أي لاعب لا أنت أسطورة المصريين وحلم شبابهم طبعا الكلمة الأولى والأخيرة والقيادة للجهاز الفني المحترم بقيادة الأسطورة حسام حسن لكن أنت يا صلاح أنت تقدر تزرع في اللاعيبة وخصوصا الشباب، تزرع فيهم الحلم والإصرار والرجولة والمسؤولية مسؤولية أحلام 120 مليون مصري طبعا معاك رجالة خبرة ونجوم زي تريزيجيه والشناوي ومرموش ورامي ربيعة الناس القديمة في المنتخب لكن أنت لك مفعول السحر جوا الملعب فكرهم كل لحظة حمسهم”.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الإثنين الموافق 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب لومين فيلد بسياتل الأمريكية.

ومن المقرر أن تنقل كافة مباريات كأس العالم عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للبطولة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026 والتي تضم منتخبات «بلجيكا وإيران ونيوزيلندا».