قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر: أشرف داري يرفض الرحيل عن الأهلي أو الخروج للإعارة
رئيس الوزراء يتفقد الحديقة المتحفية ومعرض الحرف اليدوية في رشيد بالبحيرة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
تصاعد التوتر.. السويد تعترض طائرتين روسيتين فوق بحر البلطيق
إمام عاشور ومحمد صلاح.. لقطة تشعل الجماهير وتلهب حماس المصريين قبل مباراة بلجيكا
بسبب فيديو على “تيك توك”.. التفاصيل الكاملة لتأييد حبس كروان مشاكل سنتين مع الشغل وتغريمه 200 ألف جنيه
بالمساحات والأنشطة والرابط | طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة
الضرائب تعرض استراتيجية التحول الرقمي لبناء اقتصاد قائم على الرقمنة
الاتحاد الأوروبي يصوت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورياح
إسرائيل تشعل الجنوب اللبناني.. الإحتلال يقصف أكثر من 70 موقعًا لحزب الله خلال 24 ساعة
انتحال صفة الطبيب.. خطر يهدد صحة المواطنين وجهود مكثفة لمواجهة المخالفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حاطين أمل عليك.. الغندور يوجه رسالة لـ محمد صلاح قبل مواجهة بلجيكا

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر قبل مواجهة الفراعنة وبلجيكا ضمن منافسات كأس العالم.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسيوك: "محمد يا صلاح .. مصر تستحق مش عارف أقولك محمد صلاح ولا مو صلاح مش هتفرق لكن اللي هيفرق هو إني متأكد إن رسالتنا دي واصلة ليك حتى من قبل ما نبعتها لإنك واحد مننا مهما وصلت نجوميتك فأنت المصري الفلاح الجدع ابن نجريج ابن الأصول".

وتابع: “مش محتاج نفكرك إننا كمصريين حاطين أمل كبير أوي أوي أوي عليك وعلى زمايلك في المنتخب بص يا صلاح مصر تستحق إنها تحقق أول فوز في كاس العالم وخصوصا إن أول فوز ده اتأخر أوي اتأخر ٩٢ سنة من أول مشاركة لينا في كاس العالم في 193”.

وأضاف: “مصر الكبيرة بحضارتها وتاريخها وشعبها وإنجازاتها في كل مجال، مصر الحضارات المتنوعة من فرعوني ويوناني وقبطي وإسلامي وعربي، مصر اللي قدمت للإنسانية سميرة موسى ومصطفى مشرفة ونجيب محفوظ وجمال حمدان وطه حسين وأحمد زويل ومجدي يعقوب وقدمت سيد درويش وعبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم مصر اللي قدمت الفن كله تمثيل موسيقى مسرح دراما مصر تستحق وشعب مصر يستحق”.

واستطرد:  “بصراحة يا مو إحنا شبعنا من فكرة التمثيل المشرف دي وكفاية إننا صعدنا لاااا  إحنا مش أقل من الكاميرون ولا المغرب أملنا كبير أوي في ربنا إننا نروح لأبعد حتة ممكنة في البطولة مش بحملك عبء كبير لوحدك لا طبعا ومش عايز حد يقول لي إنك لاعب زي أي لاعب لا أنت أسطورة المصريين  وحلم شبابهم طبعا الكلمة الأولى والأخيرة والقيادة للجهاز الفني المحترم بقيادة الأسطورة حسام حسن لكن أنت يا صلاح أنت تقدر تزرع في اللاعيبة وخصوصا الشباب، تزرع فيهم الحلم والإصرار والرجولة والمسؤولية مسؤولية أحلام 120 مليون مصري طبعا معاك رجالة خبرة ونجوم زي تريزيجيه والشناوي ومرموش ورامي ربيعة  الناس القديمة في المنتخب لكن أنت لك مفعول السحر جوا الملعب فكرهم كل لحظة حمسهم”.

 

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الإثنين الموافق 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب لومين فيلد بسياتل الأمريكية.

ومن المقرر أن تنقل كافة مباريات كأس العالم عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للبطولة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026 والتي تضم منتخبات «بلجيكا وإيران ونيوزيلندا».

كأس العالم منتخب مصر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

جثة بجوار معسكر إيران

العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

منتخب مصر

فرج عامر: مباراة بلجيكا مفتاح الأحلام لمنتخب مصر في كأس العالم

اوفا

أوفا: بيراميدز أصبح منافسا قويا للأهلي والزمالك

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير نادي الزمالك

بالصور

رزان جمال: “أسد” خطوة مهمة فى مسيرتي الفنية.. ودرس اللهجة المصرية بسبب الفيلم.. حوار

رزان جمال
رزان جمال
رزان جمال

فستان لافت.. نسرين أمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

فيديو

رامي صبري

قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد