وكيل تعليم بورسعيد يتابع التقيمات اليومية بمدرسة الفرما الابتدائية

أجرى محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولة تفقدية بمدرسة الفرما الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شرق التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وتابع وكيل تعليم بورسعيد اجراء التقييمات اليومية داخل الفصول في مواعيدها المقررة، مؤكدًا على أهميتها في قياس نواتج التعلم لدى الطلاب بصورة مستمرة، بما يساعد المعلم على الوقوف على مستوى استيعاب الطلاب للمحتوى الدراسي، والعمل على معالجة أية نقاط ضعف أولًا بأول.

وتفقد وكيل تعليم بورسعيد عددًا من الفصول بالمدرسة، التي تضم 512 طالبًا وطالبة موزعين على 12 فصلا، حيث حرص على التأكد من التزام المعلمين بتطبيق آليات التقييمات اليومية وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد خلال متابعته على أن التقييمات اليومية تمثل أداة تعليمية مهمة لدعم الطالب والمعلم على حد سواء، لما لها من دور في تعزيز المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب وتحسين نواتج التعلم، مشددًا على ضرورة الالتزام بتنفيذها بدقة وفق التعليمات المنظمة.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب المتغيبين، بما يضمن تحقيق الانضباط المدرسي وانتظام حضور الطلاب، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة.