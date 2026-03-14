الزمالك يوقف سلسلة انتصارات أوتوهو دوبو في كأس الكونفدرالية بالتعادل في ذهاب ربع النهائي
وزير الأشغال اللبناني: الأوضاع في مطار رفيق الحريري طبيعية.. ونسعى لحماية البنى التحتية
شاهد.. لقطات من داخل ملعب حمادي العقربي قبل مواجهة الترجي والأهلي غدًا
عراقجي: مضيق هرمز مفتوح.. لكنه مغلق أمام أعدائنا وحلفائهم
الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. تدهور الرؤية والابتعاد عن اللوحات الإعلانية
إيران.. عشرات الآلاف يودعون القادة والمدنيين في جنازة عسكرية مهيبة| فيديو
بورسعيد تطلق مبادرة "من مقاعد الدراسة إلى منصة القيادة" لتنمية مهارات الطلاب
إيران تقصف إيلات بالذخائر العنقودية.. تضرر 7 مواقع وإصابة 3 أشخاص
"جنة" بالاسم فقط.. استغلال المسنين في إحدى دور الرعاية.. والتضامن تقرر غلق الدار | ماذا قال شهود لاعيان؟
صفارات الإنذار تهز القدس.. صواريخ إيرانية تشعل التوتر وإسرائيل تتحدث عن «مرحلة الحسم»
الأرصاد: استمرار نشاط الأتربة بأغلب الأنحاء .. والتحسن خلال ساعات
الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟
أكد الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، حرص المديرية على دعم المبادرات التربوية التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم القيادية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة في بناء المستقبل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وكيل تعليم بورسعيد بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال التعليمية، لمتابعة انطلاق مبادرة “من مقاعد الدراسة إلى منصة القيادة”، والتي تستهدف إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب الخبرات القيادية وممارسة الأدوار الإدارية والتنظيمية داخل المدرسة في إطار تربوي منظم.

وأوضح الأستاذ محمود بدوي أن المبادرة تعتمد على تبادل الأدوار القيادية بين الطلاب بما يتيح خوض تجربة القيادة بصورة عملية، من خلال إسناد عدد من المهام والمسئوليات خلال اليوم الدراسي، مثل القيام بأدوار مدير المدرسة ووكيل المدرسة، والإشراف على الفصول وتنظيم العمل المدرسي، إلى جانب المشاركة في إدارة بعض الأنشطة والفعاليات التعليمية.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المبادرة تحمل شعار “نتبادل الأدوار اليوم.. لنقود المستقبل غدًا”، وتهدف إلى تنمية مهارات القيادة واتخاذ القرار والعمل الجماعي، وتعزيز مفهوم القيادة التشاركية داخل المدرسة، فضلًا عن تنمية الثقة بالنفس لدى الطلاب واكتشاف وصقل المواهب القيادية لديهم.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن المبادرة تتضمن عددًا من الأنشطة التطبيقية مثل إدارة الإذاعة المدرسية، وقيادة المناقشات داخل الفصول، والمشاركة في تنظيم الفعاليات المدرسية، والعمل الجماعي في المشروعات التعليمية، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية إيجابية تشجع على المشاركة الفعالة وتنمي روح المبادرة لدى الطلاب.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن آلية التنفيذ تعتمد على تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل صغيرة يتم توزيع الأدوار القيادية بينها مثل قائد المجموعة، ومنظم النشاط، ومسئول المتابعة، والمتحدث باسم المجموعة، مع تبادل هذه الأدوار بشكل دوري لضمان إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لخوض تجربة القيادة واكتساب المهارات اللازمة.

وأكد محمود بدوي أن المبادرة تتضمن كذلك متابعة أداء الطلاب خلال تنفيذ الأدوار المختلفة، والتشجيع على التقييم الذاتي، إلى جانب تكريم الطلاب المتميزين في الأدوار القيادية، بما يعزز ثقافة التقدير والتحفيز داخل المجتمع المدرسي.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران: استهداف فروع "سي تي بنك" الأمريكي في دبي والمنامة الليلة الماضية

صورة أرشيفية

إطلاق صواريخ من إيران نحو وسط وجنوب إسرائيل والقدس

الإمارات

إيران تحذر بإخلاء موانئ إماراتية.. وقرقاش: هجماتها تكشف ضعفها وعزلتها

بالصور

لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟

بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

لحوم
لحوم
لحوم

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل برياني الفراخ في البيت.. زي المطاعم

طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد