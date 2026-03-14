بورسعيد تطلق مبادرة "من مقاعد الدراسة إلى منصة القيادة" لتنمية مهارات الطلاب

أكد الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، حرص المديرية على دعم المبادرات التربوية التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم القيادية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة في بناء المستقبل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وكيل تعليم بورسعيد بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال التعليمية، لمتابعة انطلاق مبادرة “من مقاعد الدراسة إلى منصة القيادة”، والتي تستهدف إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب الخبرات القيادية وممارسة الأدوار الإدارية والتنظيمية داخل المدرسة في إطار تربوي منظم.

وأوضح الأستاذ محمود بدوي أن المبادرة تعتمد على تبادل الأدوار القيادية بين الطلاب بما يتيح خوض تجربة القيادة بصورة عملية، من خلال إسناد عدد من المهام والمسئوليات خلال اليوم الدراسي، مثل القيام بأدوار مدير المدرسة ووكيل المدرسة، والإشراف على الفصول وتنظيم العمل المدرسي، إلى جانب المشاركة في إدارة بعض الأنشطة والفعاليات التعليمية.

بورسعيد تطلق مبادرة "من مقاعد الدراسة إلى منصة القيادة" لتنمية مهارات القيادة لدى الطلاب

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المبادرة تحمل شعار “نتبادل الأدوار اليوم.. لنقود المستقبل غدًا”، وتهدف إلى تنمية مهارات القيادة واتخاذ القرار والعمل الجماعي، وتعزيز مفهوم القيادة التشاركية داخل المدرسة، فضلًا عن تنمية الثقة بالنفس لدى الطلاب واكتشاف وصقل المواهب القيادية لديهم.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن المبادرة تتضمن عددًا من الأنشطة التطبيقية مثل إدارة الإذاعة المدرسية، وقيادة المناقشات داخل الفصول، والمشاركة في تنظيم الفعاليات المدرسية، والعمل الجماعي في المشروعات التعليمية، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية إيجابية تشجع على المشاركة الفعالة وتنمي روح المبادرة لدى الطلاب.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن آلية التنفيذ تعتمد على تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل صغيرة يتم توزيع الأدوار القيادية بينها مثل قائد المجموعة، ومنظم النشاط، ومسئول المتابعة، والمتحدث باسم المجموعة، مع تبادل هذه الأدوار بشكل دوري لضمان إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لخوض تجربة القيادة واكتساب المهارات اللازمة.

وأكد محمود بدوي أن المبادرة تتضمن كذلك متابعة أداء الطلاب خلال تنفيذ الأدوار المختلفة، والتشجيع على التقييم الذاتي، إلى جانب تكريم الطلاب المتميزين في الأدوار القيادية، بما يعزز ثقافة التقدير والتحفيز داخل المجتمع المدرسي.