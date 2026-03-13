إقبال متوسط لمهندسي بورسعيد بجولة الإعادة على مقعد النقيب

شهدت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطًا من أعضاء الجمعية العمومية خلال جولة الإعادة في انتخابات نقيب المهندسين على مستوى الجمهورية، والتي تُجرى بين المهندس هاني ضاحي والمهندس محمد عبد الغني، لحسم مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين المصرية.



وتُجرى العملية الانتخابية داخل مقر النقابة بمحافظة بورسعيد تحت إشراف قضائي كامل، وبإدارة لجنة الانتخابات برئاسة المهندس وائل حرز، وسط متابعة من مجلس النقابة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية.



وقال الدكتور رمضان عبد العال، نقيب مهندسي بورسعيد، إنه يتابع سير العملية الانتخابية منذ فتح باب التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مؤكدًا أن الانتخابات تُجرى في أجواء من الشفافية والحيادية الكاملة، وتحت إشراف قضائي يضمن نزاهة العملية الانتخابية.





وأضاف عبد العال أن النقابة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الهدف هو خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بنقابة المهندسين، مؤكدًا حرص مجلس النقابة على توفير الأجواء المناسبة التي تُمكّن المهندسين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة.



من جانبه، قال المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم داخل اللجان، وسط التزام كامل بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.



وأوضح حرز أن الإقبال على التصويت جاء متوسطًا منذ الساعات الأولى، مع توافد المهندسين على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، مشيرًا إلى أن اللجنة تتابع سير الانتخابات لحظة بلحظة لضمان خروجها بصورة منظمة وشفافة.



ومن المقرر إعلان النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصويت والفرز، وذلك تحت إشراف قضائي كامل وبحضور ممثلي المرشحين.