قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أعتقد أن بوتين يُساعد إيران قليلاً
400 جنيه زيادة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2026 ورابط الاستعلام
مفاجأة.. لماذا سحبت روسيا موظفيها من محطة بوشهر النووية في إيران؟
نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه
بعد تقييد مسن.. التضامن تقرر إغلاق دار رعاية بمصر الجديدة وإحالة القائمين عليها للنيابة
معتمد جمال يوجّه رسالة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل الكونغو
صدمة لمحبيها.. كيا تودع محرك سيارتها الأشهر للأبد
مستقر بدون تغيير.. سعر الدولار يسجل 52.38 جنيهًا اليوم
وزيرا الداخلية والدفاع وقادة القوات المسلحة يشهدون حفل إفطار الشرطة | فيديو
إقبال متوسط لمهندسي بورسعيد بجولة الإعادة على مقعد النقيب
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا مسئولين استخباراتيين إيرانيين رفيعي المستوى
english EN
محافظات

شهدت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطًا من أعضاء الجمعية العمومية خلال جولة الإعادة في انتخابات نقيب المهندسين على مستوى الجمهورية، والتي تُجرى بين المهندس هاني ضاحي والمهندس محمد عبد الغني، لحسم مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين المصرية.


وتُجرى العملية الانتخابية داخل مقر النقابة بمحافظة بورسعيد تحت إشراف قضائي كامل، وبإدارة لجنة الانتخابات برئاسة المهندس وائل حرز، وسط متابعة من مجلس النقابة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية.


وقال الدكتور رمضان عبد العال، نقيب مهندسي بورسعيد، إنه يتابع سير العملية الانتخابية منذ فتح باب التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مؤكدًا أن الانتخابات تُجرى في أجواء من الشفافية والحيادية الكاملة، وتحت إشراف قضائي يضمن نزاهة العملية الانتخابية.


 

وأضاف عبد العال أن النقابة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الهدف هو خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بنقابة المهندسين، مؤكدًا حرص مجلس النقابة على توفير الأجواء المناسبة التي تُمكّن المهندسين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة.


من جانبه، قال المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم داخل اللجان، وسط التزام كامل بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.


وأوضح حرز أن الإقبال على التصويت جاء متوسطًا منذ الساعات الأولى، مع توافد المهندسين على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، مشيرًا إلى أن اللجنة تتابع سير الانتخابات لحظة بلحظة لضمان خروجها بصورة منظمة وشفافة.


ومن المقرر إعلان النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصويت والفرز، وذلك تحت إشراف قضائي كامل وبحضور ممثلي المرشحين.

بورسعيد نقابة المهندسين نقيب مهندسي مصر محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عمرو الدردير

تعليق ساخر للدردير عن مواجهة الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

الشرقية

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

الشرقية

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

بالصور

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد