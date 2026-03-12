محافظ بورسعيد: الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة ميدان لبنان وإنشاء “باركينج” للسيارات بالميدان

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية بمنطقة أرض العزب بحي العرب، أعمال التطوير التي شهدها ميدان لبنان، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين الحيوية وتنظيم الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب و الدكتورة دينا الحمامي مدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والمهندسة إحسان بورمة مدير مديرية الطرق والنقل، ، إلى جانب عدد من الجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يوجه برصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة بالميدان، والتي تضمنت إنشاء باركينج منظم لانتظار السيارات بهدف الحد من التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحقيق السيولة المرورية في محيط الميدان والشوارع المحيطة به، خاصة مع الكثافة السكانية والحركة المرورية التي تشهدها المنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن إنشاء الباركينج يأتي ضمن خطة المحافظة لتنظيم أماكن انتظار السيارات بالمناطق الحيوية، بما يسهم في الحد من الوقوف العشوائي وتحسين الحركة المرورية، إلى جانب الارتقاء بالشكل الحضاري للميدان بما يتناسب مع أعمال التطوير التي تشهدها مختلف أحياء المحافظة.

وخلال تفقده المنطقة، وجه المحافظ بسرعة رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة أرض العزب، بما يسهم في تحسين مستوى البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين والسيارات داخل المنطقة.

كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق السكنية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق بيئة حضارية وآمنة لسكان المنطقة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير شاملة بمختلف الأحياء.