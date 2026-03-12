محافظ بورسعيد يتابع رفع كفاءة 4 مبانٍ بـ6.5مليون جنيه بمدرسة 6 أكتوبر

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات بحي المناخ، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة التعليمية والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية داخل المحافظة، رافقه خلالها الاستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم

وخلال جولته، تابع محافظ بورسعيد سير العملية الدراسية داخل الفصول، واستمع لشرح حول مستوى انتظام الدراسة والخدمات التعليمية المقدمة للطالبات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطالبات على التحصيل الدراسي وتنمية قدراتهن.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة المتابعة المستمرة لنسب حضور الطلبة والطالبات طوال العام الدراسي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالحضور والانضباط داخل المدارس، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي وتحقيق الاستفادة الكاملة من العملية التعليمية

تابعمحافظ بورسعيد أعمال رفع كفاءة وتطوير 4 مبانٍ داخل المدرسة، والتي تنفذ بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6.5 مليون جنيه، وتشمل تطوير 45 فصلًا دراسيًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية للمدارس وتحسين البيئة التعليمية للطلاب

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تهدف إلى توفير بيئة تعليمية حديثة ومجهزة تواكب متطلبات العملية التعليمية وتوفر الراحة للطالبات والمعلمين و حرص المحافظ على إجراء حوار مع عدد من الطالبات للتعرف على آرائهن حول مستوى العملية التعليمية داخل المدرسة، ومدى توافر الإمكانات التي تساعدهن على الدراسة بشكل أفضل.

و أشار محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم باعتباره أحد أهم محاور التنمية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للمدارس لضمان توفير المناخ التعليمي الملائم للطلاب والطالبات.