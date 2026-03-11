قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة بورسعيد: الجامعة حريصة على إعداد كوادر طلابية واعية ومؤثرة في المجتمع

رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلاب "من أجل مصر" الإفطار الرمضاني
رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلاب “من أجل مصر” الإفطار الرمضاني
محمد الغزاوى

شارك الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، أسرة "طلاب من أجل مصر" حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الأسرة داخل كلية علوم الرياضة.

جاء ذلك بحضور نخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية، إلى جانب مشاركة واسعة من طلاب الجامعة.
جاء ذلك بحضور الأستاذة الدكتورة أمل خليل المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد كامل المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور أحمد عبد القادر عميد كلية علوم الرياضة، والأستاذ المساعد الدكتور أحمد بيومي المشرف العام على قطاع رعاية الطلاب والمنسق العام لأسرة "طلاب من أجل مصر"، 

رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلاب “من أجل مصر” الإفطار الرمضاني 

وفي مستهل الحفل، بعث رئيس جامعة بورسعيد ببرقية تهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، وللشعب المصري مزيدًا من التقدم والازدهار، مشيدًا بما تبذله القيادة السياسية من جهود متواصلة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.
 

وخلال كلمته، أعرب الدكتور شريف صالح عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الرمضاني المميز، مشيدًا بحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز روح المحبة والتآلف بين طلاب الجامعة وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي بينهم، كما تعكس روح الانتماء والولاء للوطن.
 

وأكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على دعم أنشطة أسرة "طلاب من أجل مصر" في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية، لما لها من دور مهم في تنمية وعي الطلاب وإعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
وعقب الإفطار، شاهد الحضور عرضًا تقديميًا استعرض مسيرة وتطور الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وأنشطتها المختلفة.

و دار حوار ودي بين رئيس الجامعة وأعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر"، أكد خلاله سيادته أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الجامعية لما لها من دور في تنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.
 

و شدد رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة الدائم على التواصل المباشر مع أبنائها الطلاب وتعزيز جسور الثقة بينهم وبين قيادات الجامعة، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات الرمضانية تمثل فرصة طيبة لتبادل الآراء والأفكار في أجواء يسودها الود والتقارب.
 

ومن جانبهم، أعرب طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر" عن سعادتهم البالغة بمشاركة رئيس الجامعة وقياداتها في حفل الإفطار الجماعي، مؤكدين أن هذه المشاركة تعكس اهتمام إدارة الجامعة بطلابها وحرصها على دعمهم وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة.
واختُتمت فعاليات الإفطار الجماعي بسهرة رمضانية مميزة تضمنت فقرات من الإنشاد الديني، وسط أجواء احتفالية مبهجة، أعقبها توزيع رئيس الجامعة الجوائز على الطلاب الأوائل في حفظ القرآن الكريم في مسابقة “جامعة التلاوة” بحضور فضيلة الشيخ يوسف شمس الدين مدير إدارة الوعظ بمنطقة بورسعيد الأزهرية والمتميزين في الأنشطة الطلابية، قبل أن يحرص الطلاب في ختام الحفل على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرًا عن سعادتهم بهذه الأجواء الرمضانية المميزة وحرصه الدائم على التواصل معهم.

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
وليد سعد وعمرو مصطفى
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
