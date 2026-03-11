قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
محافظات

محافظ بورسعيد: نعمل بروح الفريق الواحد بين الأجهزة التنفيذية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات

جهود مديريات بورسعيد
جهود مديريات بورسعيد
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات بمحافظة بورسعيد في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة الخدمية والتنموية والمجتمعية، التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الدور المجتمعي للمؤسسات الحكومية خلال الفترة الحالية، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة بين مختلف المديريات والجهات التنفيذية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات في القطاعات الصحية والزراعية والتعليمية والثقافية والشبابية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، موضحٱ أننا نحرص على دعم جميع المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تخدم أبناء بورسعيد، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات في مختلف القطاعات، والعمل بروح الفريق الواحد بين الأجهزة التنفيذية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات والتنمية للمواطنين.


مديرية الطب البيطري 

تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية محافظ بورسعيد، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قام الدكتور طارق فرنسيس جاد مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد بجولة ميدانية لمتابعة أعمال إنشاء أماكن إيواء الكلاب الحرة الجوالة (الشلتر) بمنطقة القابوطي الجديد.وشهد الموقع تقدمًا ملحوظًا في الأعمال الإنشائية، حيث تم الانتهاء من معظم تجهيزات الإيواءين رقم (1) و(2)، بإجمالي 66 غرفة إيواء بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 2000 كلب، بالإضافة إلى تجهيز غرف الإفاقة وغرف العمليات البيطرية. 

و تم تكليف فرق طبية بيطرية للعمل داخل الموقع، مع الاستعانة بأطباء إضافيين خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للتشغيل الكامل للمنظومة والتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة الجوالة والحد من مخاطر مرض السعار

وجاءت نتائج جهود مديرية الطب البيطري 
لإنشاء منظومة متكاملة لإيواء الكلاب الحرة الجوالة و تجهيز غرف العمليات والإفاقة داخل مواقع الإيواء بالإضافة الى تنفيذ حملات ميدانية لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة بمختلف أحياء المحافظة و دعم تنفيذ استراتيجية "مصر خالية من السعار" وفقًا للقانون رقم 29 لسنة 2023.
 

بجانب تنفيذ ندوات توعوية من خلال إدارة الإرشاد البيطري حول طرق التعامل مع الكلاب الضالة والوقاية من الأمراض المشتركة


مديرية الشباب والرياضة 

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد فعاليات «يوم زايد الإنساني» بمركز شباب الاستاد، والذي تضمن إفطارًا رمضانيًا واحتفالية ترفيهية لأطفال التوحد وأسرهم، بمشاركة نحو 300 طفل من ذوي الهمم وأسرهم.
 

وشهدت الفعاليات تقديم فقرات ترفيهية وأنشطة تفاعلية متنوعة، إلى جانب تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف على الأمراض المزمنة بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وجاءت نتائج جهود مديرية الشباب والرياضة: تنظيم إفطار رمضاني جماعي لأطفال التوحد وأسرهم. ومشاركة 300 طفل من ذوي الهمم في فعاليات ترفيهية ومجتمعية. وتنفيذ قافلة طبية مجانية للكشف على الأمراض المزمنة.


تقديم خدمات التخاطب والتأهيل للأطفال عبر مكتبين متخصصين تابعين للمديرية.
 

وتعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية

 

مديرية التربية والتعليم 

افتتح  محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد معرض «مخترعوا ومبدعوا جنوب» بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات، والذي نظمته إدارة جنوب التعليمية بمشاركة 18 مدرسة.وشارك في المعرض 284 طالبًا وطالبة، حيث تم عرض 30 ابتكارًا علميًا وتكنولوجيًا فرديًا وجماعيًا، إلى جانب تكريم 150 طالبًا متفوقًا رياضيًا على المستويين المحلي والدولي.

وجاءت نتائج جهود مديرية التربية والتعليم
إبراز المواهب الطلابية في مجالات الابتكار العلمي والتكنولوجي.
تشجيع التفكير الإبداعي لدى الطلاب وربط التعليم بالتكنولوجيا الحديثة ودعم الطلاب المتفوقين رياضيًا وتكريم المتميزين و تنظيم فعاليات ثقافية وفنية احتفالًا بشهر رمضان المبارك داخل المدارس.

 

مديرية الزراعة  

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد يومًا حقليًا ضمن برنامج ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية للموسم الزراعي 2025 / 2026، وذلك بمحصول القمح في القطاع الزراعي بجنوب بورسعيد.


وشملت التجربة زراعة 205 أفدنة باستخدام تقنيات حديثة مثل التسوية بالليزر والميكنة الزراعية والسطارة، بما يسهم في تقليل استهلاك المياه والتقاوي وزيادة الإنتاجية.

وجاءت نتائج جهود مديرية الزراعة وتطبيق تقنيات التسوية بالليزر في الأراضي الزراعية.


استخدام الميكنة الزراعية لتقليل استهلاك التقاوي والمياه.
تقديم توصيات فنية للمزارعين حول الري والتسميد ومكافحة الأمراض و متابعة الحقول الإرشادية والتأكد من سلامة المحصول.
 

مديرية الشئون الصحية 

و أعلنت مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد اعتماد مخزن الأمصال والطعوم بالإدارة الوقائية من قبل الهيئة المصرية للدواء، بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والمعايير المنظمة لعمليات التخزين والتداول الآمن.

وجاءت نتائج جهود مديرية الصحة بتطبيق معايير الجودة في تخزين اللقاحات والأمصال لضمان سلامة سلسلة التبريد الخاصة باللقاحات و دعم منظومة الصحة العامة وتعزيز جاهزية خدمات التحصين.

تعكس هذه الأنشطة والفعاليات التنوع الكبير في جهود مديريات الخدمات بمحافظة بورسعيد، والتي تعمل في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز التنمية المجتمعية، ودعم المبادرات الإنسانية والخدمية في مختلف القطاعات

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مديريات بورسعيد

