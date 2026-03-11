محافظ بورسعيد: مهلة حتى يوم الأحد المقبل للانتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالة

عقد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إزالة التعديات المستهدفة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد،

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وعبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وممثلي المديريات والإدارات المعنية.

نائب محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 28

وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ معدلات تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدًا أن محافظ بورسعيد شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة قرارات الإزالة المستهدفة، مع تذليل أي معوقات قد تواجه الأجهزة التنفيذية، بما يضمن الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة

كما أشار نائب المحافظ إلى أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد قد منح مهلة حتى يوم الأحد المقبل للانتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالة ضمن المرحلة الحالية، مع عرض الموقف التنفيذي النهائي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تقصير، تصل إلى تحويل المقصرين للنيابة العسكرية.

وشدد نائب المحافظ على استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات.