قناة مجانية تنقل مباراة المصري وشباب بلوزداد بـ الكونفدرالية .. اعرف الموعد

يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريق البورسعيدي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة.

وتقام مباراة المصري أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية بإستاد السويس الجديد، في العاشرة مساء السبت المقبل الموافق الرابع عشر من مارس الجاري.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة المصري وشباب بلوزداد الجزائري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية.

كما تنقل قناة اون تايم سبورت الأرضية مباراة المصري وشباب بلوزداد الجزائري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية.