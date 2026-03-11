قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

حزن في المنوفية لوفاة طبيبة شابة والصحة ونقابة الأطباء ينعونها

الطبيبة رانيا عيسوي
الطبيبة رانيا عيسوي
مروة فاضل

تسود حالة من الحزن بين ابناء محافظة المنوفية عامة وابناء مركز الشهداء خاصة لوفاة طبيبة شابة بعد مرضها لفترة قصيرة تاركة وراءها أسرة ملكومة لوفاتها. 

حيث أعلنت أسرة الطبيبة رانيا عيسوي اخصائية الجلدية بجامعة المنوفية وفاتها عقب تعرضها لازمة صحية. 

وانتشرت عبارات النعي والحزن بين الجميع من أسرتها واصدقاءها الذين أكدوا أن الخبر كان صدمة ومفاجآة للجميع. 

وستقام صلاة الجنازة على الطبيبة رانيا عيسوي عقب صلاة التراويح من مسجد سيدي حميد بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء. 

وأصدرت نقابة الأطباء في محافظة المنوفية بيانا تنعي فيه الطبيبة الراحلة “ بمزيد من الحزن و الأسى ينعي مجلس نقابة أطباء المنوفية وفاة الدكتورة  رانيا عيسوي سليم أخصائية الجلدية بجامعة المنوفية داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

كما أصدرت مديرية الصحة في محافظة المنوفية بيانا تنعي فيه الطبيبة “ نعي واجب بخالص الحزن والأسى، يتقدم الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، بخالص التعازي والمواساة إلى الدكتور راجي جلال السعدني في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجة سيادته الدكتورة رانيا عيسوي سليمة أخصائي الجلدية بجامعة المنوفية داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأكد الأهالي أن الطبيبة الراحلة كانت تتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع حيث أنها أم لثلاثة بنات وزوجة طبيب معروف بين الجميع بالأخلاق الطيبة. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الشهداء ازمة صحية

