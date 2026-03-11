قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بورسعيد.. البدء في تطوير المنطقة المحيطة بالكورنيش ومجمع المطاعم

محافظ بورسعيد.. البدء في تطوير المنطقة المحيطة بالكورنيش ومجمع المطاعم
محافظ بورسعيد.. البدء في تطوير المنطقة المحيطة بالكورنيش ومجمع المطاعم
محمد الغزاوى

اعلن اللواء إبراهيم ابوليمون محافظ بورسعيد البدء في تطوير المنطقة المحيطة بالكورنيش ومجمع المطاعم باعتبارها واجهة سياحية للمحافظة .

وأكد محافظ بورسعيد ان الأعمال ستشمل بناء على توجيهاته 

    •    أعمال تطوير شاملة بمحيط كورنيش بورسعيد
    •    الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة المحيطة بمجمع المطاعم
    •    تطوير محيط مكتبة مصر العامة لخدمة المواطنين والزائرين

و بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمنطقة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد.. البدء في تطوير المنطقة المحيطة بالكورنيش ومجمع المطاعم

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود محافظة بورسعيد لتطوير المناطق الحيوية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين، بما يسهم في تحسين الحركة وتنظيم الساحات المحيطة ورفع كفاءة الفراغات العامة.

ومن المقرر أن تتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة الساحات والممرات المحيطة، وتنفيذ أعمال تجميل وتنسيق حضاري، بما يتناسب مع المكانة المميزة للمنطقة المطلة على الكورنيش، ويعكس الوجه الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير الميادين والساحات العامة والمناطق الحيوية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في المظهر الحضاري للمدينة، ويوفر بيئة أفضل للمواطنين ورواد المنطقة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد كورنيش بورسعيد مجمع المطاعم

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

فرد الأمن

حجز الحكم على رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

المتهم

القبض على المتهم بالسماح لنجله بقيادة سيارة ربع نقل والتعدي على مواطن بالغربية

الصحفية والمتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بالتعدى على سيارة إحدى الصحفيات

بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

