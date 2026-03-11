اعلن اللواء إبراهيم ابوليمون محافظ بورسعيد البدء في تطوير المنطقة المحيطة بالكورنيش ومجمع المطاعم باعتبارها واجهة سياحية للمحافظة .

وأكد محافظ بورسعيد ان الأعمال ستشمل بناء على توجيهاته

• أعمال تطوير شاملة بمحيط كورنيش بورسعيد

• الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة المحيطة بمجمع المطاعم

• تطوير محيط مكتبة مصر العامة لخدمة المواطنين والزائرين

و بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمنطقة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد.. البدء في تطوير المنطقة المحيطة بالكورنيش ومجمع المطاعم

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود محافظة بورسعيد لتطوير المناطق الحيوية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين، بما يسهم في تحسين الحركة وتنظيم الساحات المحيطة ورفع كفاءة الفراغات العامة.

ومن المقرر أن تتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة الساحات والممرات المحيطة، وتنفيذ أعمال تجميل وتنسيق حضاري، بما يتناسب مع المكانة المميزة للمنطقة المطلة على الكورنيش، ويعكس الوجه الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير الميادين والساحات العامة والمناطق الحيوية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في المظهر الحضاري للمدينة، ويوفر بيئة أفضل للمواطنين ورواد المنطقة.