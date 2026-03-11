قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
لم يعد هناك شيء نستهدفه.. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا
أخبار العالم

ماكرون يطالب الاحتلال بإحترام سيادة لبنان والتحلي بضبط النفس

ماكرون
ماكرون
محمود نوفل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جيش الاحتلال  الإسرائيلي إلى ضرورة احترام سيادة لبنان والتحلي بضبط النفس .

كما طالب ماكرون في تصريحات له حزب الله اللبناني بصرورة وقف هجماته ضد الأراضي المحتلة وتسليم سلاحه للدولة اللبنانية .

ولاحقا ؛ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة أن تمتنع إسرائيل عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية.

وكتب ماكرون ، في منشور على منصة "إكس", "انطلاقاً من الحرص على وقف الحرب ومنع الأسوأ، وفي أعقاب محادثاتي مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أجريتُ مشاورات مع السلطات اللبنانية على أعلى المستويات بهدف وضع خطة تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية التي ينفذها كل من حزب الله وإسرائيل حاليا على جانبي الحدود".

وتابع: "يتعين على حزب الله أن يوقف فوراً إطلاق النار باتجاه إسرائيل، كما ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية".

وأوضح أن السلطات اللبنانية تعهدت له بتولي السيطرة على المواقع التي يشغلها حزب الله، وبتولّي مسؤولية الأمن بصورة كاملة على مجمل الأراضي اللبنانية.

وقال: "إنني أؤكد دعمي الكامل لها في هذا المسعى. ستعمل فرنسا على تعزيز تعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية، وستزوّدها بآليات نقل مدرّعة بالإضافة إلى توفير الدعم العملياتي واللوجيستي". مشيرا إلى مواصلة الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة في لبنان أداء مهمتها في جنوب البلاد.

وإزاء القلق الناجم عن نزوح عشرات الآلاف من المدنيين اللبنانيين حالياً من الجنوب، قرر ماكرون إرسال مساعدات إنسانية فورية لهم. ويجري حالياً شحن عدة أطنان من الأدوية، إضافة إلى مستلزمات الإيواء والمساعدات الإغاثية، تعبيراً عن مشاعر الصداقة التي يكنها الفرنسيون للبنانيين.

كما أكد "وفي هذه اللحظة التي تنطوي على مخاطر جسيمة، أدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم توسيع رقعة الحرب إلى لبنان".

وأضاف "من أجل لبنان، ينبغي أن نتحرّك .. فللبنانيين الحق بالعيش بسلام وأمن، شأنهم شأن سائر شعوب الشرق الأوسط".

كما دعا ماكرون المسؤولين الإيرانيين إلى عدم إقحام لبنان بشكل أكبر في حرب ليست حربه. وعلى حزب الله أن يتخلّى عن السلاح، وأن يحترم المصلحة الوطنية، وأن يثبت أنه ليس ميليشيا خاضعة لإملاءات خارجية، بما يتيح للبنانيين التلاقي حفاظا على بلدهم.

ماكرون جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان حزب الله إيران

